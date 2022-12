Nadciąga cyklon Mandous. Na swojej drodze ma Indie

Cyklon tropikalny Mandous zmierza w stronę Indii. Zjawisko uformowało się w nocy z środy na czwartek, a prawdopodobnie już w piątek uderzy w ląd. Władze ostrzegły mieszkańców, by nie zbliżali się do wybrzeży.

Głęboka depresja tropikalna, która od kilku godzin krążyła po Zatoce Bengalskiej, wzmocniła się na tyle, by indyjski Departament Meteorologiczny ogłosił ją w nocy z środy na czwartek cyklonem tropikalnym. Według komunikatu z czwartkowego poranka zjawisko zostało nazwane Mandous.

W piątek może zejść na ląd

Służby zaapelowały do mieszkańców, by ci trzymali się z daleka od plaż i morza. Według meteorologów, Mandous uderzy w ląd w piątek. Przez kilka ostatnich godzin przemieszczał się z prędkością 12 kilometrów na godzinę - a więc dość powoli. Jeśli jego prędkość się nie zmieni, przy zejściu na ląd może przynieść zniszczenia. Eksperci spodziewają się, że towarzyszyć mu będą porywy wiatru osiągające około 80 kilometrów na godzinę. Bardzo możliwe jednak, że osłabnie na tyle, by zostać zdegradowanym ze statusu cyklonu.