Nadchodzą "wielkie roztopy". Zamykają większą część Parku Narodowego Yosemite

Park ma być zamknięty od piątkowego wieczoru do środy. Jednak jak przekazały władze, niewykluczone, że zakaz wstępu będzie obowiązywał dłużej. Wszystko zależy od tego, jak szybko topniejący śnieg będzie spływał do rzeki Merced, która wiedzie przez dolinę. Do jej największego wezbrania ma dojść w weekend.

Ponad 30 stopni Celsjusza

Według prognoz, do środkowej części Kalifornii zmierza bardzo silna fala upałów. W ciągu dnia temperatura ma sięgać ponad 30 stopni. Władzie parku spodziewają się więc, że wiosenna odwilż zostanie gwałtownie przyspieszona. Na razie śniegu wciąż jest całkiem dużo, gdyż tegoroczne opady były rekordowo obfite - miejscami spadło go do ponad 100 centymetrów. Tak duże ilości śniegu przyczyniły się do zamknięcia parku na trzy tygodnie na przełomie lutego i marca. Teraz silny spływ wód roztopowych z górskich zboczy może spowodować, że i tak mocno napełnione rzeki zaczną wylewać.