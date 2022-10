Nad Pacyfikiem szaleje kolejny huragan. Orlene zmierza w stronę Meksyku

Huragan Orlene zbliża się do zachodniego wybrzeża Meksyku. Żywioł obecnie klasyfikowany jest jako zjawisko trzeciego stopnia w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona. Najbardziej zagraża on mieszkańcom niewielkiego archipelagu Islas Marías.

Huragan Orlene zmierza w stronę Meksyku

Jak poinformowało amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC), w niedzielę rano czasu lokalnego huraganowi Orlene towarzyszył porywisty wiatr osiągający prędkość 205 kilometrów na godzinę, co pozwala zaklasyfikować go jako huragan trzeciego stopnia. Oznacza to, że wraz z posuwaniem się w stronę lądu, huragan nieznacznie osłabł - przez pewien czas klasyfikowany był jako zjawisko czwartej kategorii w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona.