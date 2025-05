Na własne oczy widział, jak Starship wpada w atmosferę. "Szok"

. - Patrzcie na to, patrzcie na to. Wpada, wpada w atmosferę - relacjonował autor kanału AstroLife. - Szok. Ja nie mogę. Co tu się dzieje? Mamy to - mówił. Ku jego rozczarowaniu, po krótkiej chwili spadający obiekt znalazł się poza zasięgiem wzroku. - Jejku. Za drzewami zniknął - podsumował.