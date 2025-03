Na południu Europy będzie padać mocno i długo. Pył saharyjski odegra ważną rolę

Dla południowych regionów Europy na najbliższy czas prognozowane są spore opady deszczu. W najbliższych 7-10 dniach na Bałkanach oraz w Bośni i Hercegowinie w sumie może spaść do 150 litrów wody na metr kwadratowy. Niektóre prognozy zakładają bardziej niepokojący scenariusz, z opadami rzędu 200 l/mkw.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, ulewy są i będą związane z niżem śródziemnomorskim i deszczowym frontem. Powstał on na styku zwrotnikowych mas powietrza znad Afryki z chłodnym polarnym powietrzem, które zsunęło się m.in. nad Włochy.

Skumulowana suma opadów do 3 kwietnia

Skumulowana suma opadów do 3 kwietnia GFS/tropicaltidbits

Pył saharyjski wisienką na torcie. Co daje paliwo chmurom

- Tu wisienką na torcie jest pył saharyjski. Parująca z powierzchni Morza Śródziemnego woda to o tej porze roku za mało, by nieść ulewy rzędu 150-200 litrów w ciągu kilku dni. Opady podbije duża ilość jąder koncentracji, czyli drobinek soli morskiej i właśnie pyłu znad pustyni - przekazała synoptyk. - Teraz tego pyłu wisi nad Morzem Śródziemnym i Bałkanami mnóstwo - zaznaczyła.

Jak tłumaczyła synoptyk, by uformowały się deszczonośne, grube chmury, potrzebne są aerozole, wokół których osadzają się drobinki wody.

- Pył pustynny jest integralną częścią niżów śródziemnomorskich, w tym genueńskich, które go wciągają i wynoszą. Impulsem do zawirowania burzowych chmur jest zetknięcie się bardzo różnych mas powietrza, jednak bez pyłu saharyjskiego w afrykańskim powietrzu nie byłoby tak potężnych chmur cumulonimbus. Im więcej pyłu w obszarze niżowym, tym silniej wiąże on wodę i podbija sumy opadów - przekazała synoptyk.