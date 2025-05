Na Grenlandii cieplej niż w Polsce, na Islandii padają rekordy

Rekordy na Islandii

Jeszcze wyższe wartości zostały zanotowane na Islandii - w poniedziałek temperatura maksymalna sięgnęła 22,4 st. C. Według danych przekazanych przez Islandzkie Biuro Meteorologiczne, jeszcze bardziej imponujące wartości pojawiły się na termometrach w piątek 16 maja, kiedy to na lotnisku w Egilsstaðir we wschodniej części kraju temperatura wzrosła do 26,4 st. C - to najwyższa wartość, jaką kiedykolwiek zmierzono na Islandii w maju.