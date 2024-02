Na budowie metra znaleziono kości mamutów

Na głębokości 8-9 metrów

Prehistoryczne fragmenty kości pochodzą z okresu paleolitu. Należą one do mamutów płci męskiej i żeńskiej, a także do olbrzymich jeleni i dzikich koni. - Te artefakty znaleziono na głębokości od ośmiu do dziewięciu metrów, w warstwach osadów z ostatniej epoki lodowcowej - wyjaśniła w rozmowie z agencja Belga Bea De Cupere, archeozoolożka z Królewskiego Belgijskiego Instytutu Nauk Przyrodniczych. Szacuje się, że kości mają od 12 tys. do 120 tys. lat. Dokładniejsze oszacowanie wieku znaleziska będzie możliwe po dalszej analizie kości w laboratorium.