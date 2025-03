"Nigdy czegoś takiego nie widziałem"

- To było przerażające, nie spodziewaliśmy się zobaczyć takiego potoku. A nagle zobaczyliśmy jeszcze samochód płynący obok. Myśleliśmy, że to koniec świata - opowiadała Janette Letellier, mieszkanka regionu.

- Tam był mur, a woda podniosła się aż do niego. A potem go przebiła i wdarła się do domu. Zobaczyłem jeszcze co najmniej dziesięć samochodów porwanych przez rzekę - mówił Fabrice Ankibou, który także mieszka w tym miejscu.