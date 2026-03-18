Świat

"Myślałem, że niebo się zawaliło". Asteroida, która weszła w atmosferę, ważyła sześć ton

Meteor
Meteor przeciął niebo nad Ohio
Źródło: Andrew Neuschaefer/NBN Powder Packaging/Reuters
Jasna kula pojawiła się we wtorek na niebie nad Stanami Zjednoczonymi. Obiekt o masie około sześciu ton poruszał się z prędkością ponad 72 tysięcy kilometrów na godzinę. Rozpadł się z głośnym hukiem. Jak donoszą amerykańskie media, wywołał wstrząsy na ziemi i zaniepokojenie wśród mieszkańców stanu Ohio.

Meteor wszedł w ziemską atmosferę we wtorek około godziny 9 lokalnego czasu i wywołał serię głośnych huków. O zjawisku informowaliśmy w tvnmeteo.pl. Teraz pojawia się więcej informacji na jego temat.

Jak napisał amerykański dziennik "Washington Post", obiekt był widoczny przez około 5,5 sekundy na szerokim obszarze, obejmującym między innymi amerykańskie stany Pensylwania, Ohio, Illinois i Michigan oraz zachodnią część stanu Nowy Jork. Amerykańskie Towarzystwo Meteorowe (American Meteor Society) otrzymało setki zgłoszeń dotyczące obiektu, który pojawił się na niebie. - To wygląda na bolid, czyli wyjątkowo jasny meteor, który powstaje, gdy mała asteroida lub fragment innej materii kosmicznej wpada w atmosferę ziemską i ulega gwałtownemu spaleniu - powiedział astronom Carl Hergenrother, cytowany przez amerykańską agencję prasową Associated Press.

NASA podała, że meteoroid miał średnicę dwóch metrów i ważył około sześciu ton. Pomimo sporej wagi, eksperci zaznaczyli, że obiekt uważany jest za małą asteroidę.

Klatka kluczowa-298124
Meteor widoczny był w Ohio i Pensylwanii
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Meteor nad USA. Słychać było huki

Meteor pojawił się na wysokości około 80 kilometrów nad jeziorem Erie, po czym pokonał ponad 55 kilometrów przez górne warstwy atmosfery i rozpadł się nad Valley City. Według szacunków NASA, podczas rozpadu obiekt uwolnił energię równą około 250 tonom TNT (taka wartość jest równoważna wybuchowi 250 000 kilogramów trotylu). Dziesiątki tysięcy osób w północnym Ohio usłyszały huki, a część mieszkańców odczuła drżenie ziemi. Sejsmograf w hrabstwie Lorain zarejestrował wstrząsy towarzyszące fali uderzeniowej powstałej w wyniku rozpadu obiektu w atmosferze.

Bill Cook, rzecznik NASA, powiedział w rozmowie z amerykańską stacją News5 Cleveland, że meteor został zauważony w pobliżu hrabstwa Medina w stanie Ohio. Sam był świadkiem jego przelotu. - Obudziłem się we wtorek rano i myślałem, że niebo się zawaliło - opowiadał. Dodał, że obiekt poruszał się z prędkością ponad 72 tysięcy kilometrów na godzinę.

Huk słyszeli między innymi pracownicy Narodowej Służby Pogodowej w Cleveland, którzy odczuli wyraźne drgania konstrukcji budynku. Do tej pory nie pojawiły się informacje o odnalezieniu konkretnych fragmentów skały. - Mogły spaść niewielkie odłamki, ale większość meteoroidu spłonęła w atmosferze - wyjaśnił meteorolog Brian Mitchell.

Klatka kluczowa-297991
Meteor był widoczny w rejonie Wielkich Jezior
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: PAP, The Guardian, NASA

Źródło zdjęcia głównego: Andrew Neuschaefer/NBN Powder Packaging/Reuters

Meteory, meteoryty, meteoroidy
