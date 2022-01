Ludzie uwięzieni w śniegu. Wzrósł tragiczny bilans ofiar śmiertelnych w Pakistanie

Do 22 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych tragicznych wydarzeń w Murree - poinformowały w sobotę lokalne władze. Wśród ofiar śmiertelnych jest ośmioosobowa rodzina - policjant, jego żona i sześcioro dzieci. Hasan Chawar, rzecznik rządu prowincji Pendżab, powiedział, że wszyscy zmarli z powodu wychłodzenia w swoim samochodzie. Część ludzi zmarła z powodu zatrucia tlenkiem węgla, wdychanym w kabinach ich aut. W sumie zmarły 22 osoby - 10 mężczyzn, 10 dzieci i dwie kobiety.

Minister spraw wewnętrznych Pakistanu szejk Raszid Ahmed powiedział, że armia została zmobilizowana do oczyszczenia dróg i ratowania tysięcy ludzi, którzy wciąż pozostają uwięzieni w pobliżu Murree, położonego około 70 kilometrów na północny wschód od stolicy Islamabadu. - Poprosiłem miejscowych, aby pomogli turystom i zapewnili im jedzenie i pościel - powiedział Ahmed.

Władze ostrzegły już w ostatni weekend przed napływem turystów do Murree, ale to nie powstrzymało wielu mieszkańców Islamabadu od wyruszenia w kierunku tego miasta. - Nie tylko turyści, miejscowa ludność boryka się również z poważnymi problemami - ostrzegał Ahmed.

Kilkanaście osób zginęło we własnych autach | PAP/EPA/INTER SERVICES PUBLIC RELATIONS

Spadło ponad metr śniegu

Lokalne władze podały, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin spadło 1,2 metra śniegu, a temperatura spadła do -8 stopni Celsjusza.

Pojechali mimo ostrzeżeń władz

- Po raz pierwszy od 15-20 lat tak duża liczba turystów przyjechała do Murree, co spowodowało duży kryzys - powiedział pakistański minister spraw wewnętrznych.

Według rzecznika policji w Murree w ciągu ostatnich trzech dni do tego miasta, położonego około 70 kilometrów od stolicy Islamabadu, wjechało ponad 100 tysięcy samochodów.

Według władz prowincji Pendżab Murree zostało ogłoszone "obszarem katastrofy", a mieszkańcy są wzywani do trzymania się z daleka. Służby mają pomóc w ewakuacjach, a drogi wiodące do miasta mają zostać zamknięte do godziny 21 w niedzielę.