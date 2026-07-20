Świat Mundial 2026. Przeżywali mecz tak, że trzy razy zatrzęsła się ziemia Oprac. Krzysztof Posytek |

Kibice w Madrycie celebrują bramkę Ferrana Torresa w finale mistrzostw świata Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CHEMA MOYA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielnym finale mistrzostw świata w piłce nożnej Hiszpania pokonała Argentynę 1-0. Jedyną bramkę spotkania strzelił w dogrywce Ferran Torres. Hiszpanie zostali mistrzami po raz drugi - poprzedni tytuł zdobyli w RPA w 2010 roku.

Finał mundialu. Sejsmografy pokazały emocje Hiszpanów

Hiszpańscy kibice bardzo przeżywali przebieg spotkania, o czym świadczą... zapisy z sejsmografów w całym kraju. Jak podała w poniedziałek hiszpańska Wyższa Rada Badań Naukowych (CSIC), urządzenia mierzące wstrząsy trzykrotnie wyraźnie uaktywniły się podczas meczu.

"Zapisy pokazują trzy wyraźne momenty szczytowe w trakcie meczu, widoczne jednocześnie na czujnikach sieciowych: gol Ferrana Torresa, gol, którego VAR ostatecznie nie uznał, i najbardziej intensywne wydarzenie wieczoru - końcowy gwizdek" - opisała CSIC, największa w Hiszpanii państwowa agencja zajmująca się badaniami naukowymi.

>>> CZYTAJ WIĘCEJ O MUNDIALU 2026

CSIC zaznaczyła, że "to nie pierwszy raz, kiedy sejsmografy odnotowały wspaniałą noc dla hiszpańskiej piłki nożnej". Podobnie było podczas meczu Hiszpanii z Anglią na Euro 2024, zwłaszcza w Madrycie i Barcelonie. "Tłumy zgromadzone na Plaza de Colon i Plaza Catalunya sprawiły, że oba miasta zadrżały po golach Nico Williamsa w 47. minucie i Mikela Oyarzabala w 86. minucie" - przypomniała CSIC.