Świat Mundial 2026. Efekt uboczny mundialu. Może paść rekord Damian Dziugieł |

Aksolotle meksykańskie stały się symbolem mistrzostw świata w piłce nożnej Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JOSE MENDEZ

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Mistrzostwa świata FIFA 2026 będą największym turniejem piłkarskim w historii. Po raz pierwszy w rozgrywkach weźmie udział 48 drużyn, a rozegranych zostanie 104 meczów. Rozgrywki zapowiadają się rekordowo także pod kątem emisji dwutlenku węgla. Raport dotyczący tego zagrożenia opracowała francuska firma Greenly. Według analizy ekspertów tegoroczny mundial wygeneruje około 7,8 miliona ton dwutlenku węgla. To ponad dwa razy więcej niż mistrzostwa świata w Katarze, których oficjalny bilans FIFA wyniósł ok. 3,8 mln ton CO2.

Efekt uboczny mundialu. Może paść rekord

- Wszystkiego będzie więcej. Znacznie więcej podróży, z większych odległości. Jest więcej meczów, więcej widzów, a nawet lokalne podróże odbywają się samolotem. Stany Zjednoczone zajmują sporą część kontynentu - powiedział w piątek norweskiemu dziennikowi "Aftenposten" Alexi Normand, założyciel organizacji Greenly.

Po mundialu w 2022 r. Katar był ostro krytykowany za ślad węglowy i przedstawianie turnieju jako neutralnego klimatycznie. Teraz, według Greenly, bilans ma być jeszcze gorszy, choć USA, Kanada i Meksyk w dużej mierze korzystają z istniejących stadionów, a spowodowana budową nowych obiektów emisja będzie mniejsza. O spodziewanym wyniku ma przesądzić skala i geografia: 48 drużyn zamiast 32, 104 mecze zamiast 64, ponad 6 milionów widzów zamiast 3,4 mln oraz 16 miast-gospodarzy w trzech krajach.

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Koszty, także te klimatyczne, szczególnie widoczne jest to na przykładzie poszczególnych drużyn. Anglia w fazie grupowej zagra w Dallas, Bostonie i New Jersey, a jej bazą jest Kansas City. Przy schemacie baza - mecz - baza oznacza to prawie dziewięć tys. km lotów jeszcze przed ewentualnym awansem do fazy pucharowej.

Rekordowa emisja. Mają przyczynić się do niej kibice

Raport Greenly podkreśla jednak, że podróże drużyn i sztabów są przede wszystkim symbolem problemu, a nie jego główną przyczyną. Największy udział będą miały podróże kibiców. Loty do Ameryki Północnej i późniejsze przemieszczanie się między miastami-gospodarzami będą stanowić około 87 procent całego śladu węglowego mundialu (6,82 miliona ton dwutlenku węgla). Dla porównania, podróże kibiców podczas mundialu w 2022 w Katarz wygenerowały 1,88 miliona ton CO2.

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Podczas turnieju w 2026 roku część kibiców będzie śledzić swoje drużyny, pokonując przy tym tysiące kilometrów. Według Greenly to właśnie skala tych podróży, a nie budowa stadionów czy przejazdy samych reprezentacji, przesądza o tym, że mundial w USA, Kanadzie i Meksyku ma być najbardziej emisyjną imprezą piłkarską w historii.

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Redagowała ast