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Ten pasożyt zjada na żywca. Zaatakował psa w Arizonie

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Mucha śrubowa Cochliomyia hominivorax
Mucha śrubowa wykryta w organizmie cielaka w Teksasie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W środę amerykańskie ministerstwo rolnictwa poinformowało, że pasożytnicza mucha śrubowa zaatakowała psa w Arizonie. To już trzeci stan, w którym odnotowano obecność pasożyta.

Jak podał Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA), pies z pełną larw raną na grzbiecie został zauważony w graniczącym z Meksykiem hrabstwie Cochise w Arizonie. Przeprowadzono badania, które wykazały, że w ranie znajdowały się larwy muchy śrubowej (Cochliomyia hominivorax).

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- Od dawna przygotowywaliśmy się na taką ewentualność [...] - powiedział doktor Ryan Wolker, weterynarz stanowy. Dodał, że dzięki szeroko zakrojonym działaniom informacyjnym hodowcy, lekarze weterynarii i właściciele zwierząt domowych w Arizonie wiedzą, na co zwracać uwagę i jak zgłaszać podejrzane przypadki. - Te przygotowania pozwalają nam działać szybko i chronić zdrowie zwierząt w naszym stanie - zapewniał.

Larwy much śrubowych wwiercają się w żywe mięso

Spotkanie z muchą śrubową jest wyjątkowo niebezpieczne, ponieważ larwy żywią się nie padliną, ale żywą tkanką. Nawet najmniejsze uszkodzenie skóry może przyciągnąć dorosłą samicę, która następnie składa nawet kilkaset jaj. Żerowanie larw powoduje bolesne rany, martwicę tkanek oraz infekcje, które bez pomocy weterynaryjnej - lub lekarskiej, jeśli zarażony zostanie człowiek - mogą prowadzić do śmierci.

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Larwa muchy śrubowej
Larwa muchy śrubowej
Źródło zdjęcia: Reuters

Mucha śrubowa wróciła

Muchy śrubowe wypleniono z USA w 1966 roku, choć od tego czasu odnotowywano pojedyncze przypadki zakażeń wywołanych przez zawleczone okazy. W czerwcu tego roku potwierdzono obecność muchy śrubowej u trzytygodniowego cielęcia w Teksasie. Od tego czasu udokumentowano łącznie 71 przypadków w trzech stanach - Teksasie, Nowym Meksyku, a teraz również w Arizonie.

Żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się pasożyta, postanowiono, że wokół miejsca, gdzie się pojawi, będzie wyznaczać się strefę kwarantanny. Ponadto wzmocniono nadzór nad zwierzętami gospodarskimi i wypuszczono sterylne osobniki, które mają za zadanie spowolnić rozmnażanie się gatunku. Poza tym wstrzymano import bydła, co było jednym z czynników przyczyniających się do rekordowego wzrostu cen wołowiny.

W zeszłym tygodniu USDA potwierdziło pierwszy przypadek występowania muchy śrubowej u dzikich zwierząt w Stanach Zjednoczonych. Pasożyta wykryto u łosia w Teksasie.

Źródło: Reuters, Drovers
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Tagi:
owadyUSAMeksykPsy
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