Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Żywi się mięsem, wykryli ją w kolejnym stanie. Atakuje też psy

|
Larwa muchy śrubowej
Mucha śrubowa wykryta w organizmie cielaka w Teksasie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Na południowym zachodzie USA wykrywane są kolejne przypadki zakażenia zwierząt larwą muchy śrubowej, nie tylko u krów. Eksperci zwracają uwagę, że na rozprzestrzenianie się żywiącego się mięsem pasożyta wpływ ma nielegalny przemyt bydła.

W ubiegłym tygodniu na terenie amerykańskiego stanu Teksas wykryto cielaka zakażonego larwą muchy śrubowej. Był to pierwszy taki przypadek u bydła w USA od dziesięcioleci. Od tamtego czasu według danych Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) odnotowano już kolejnych osiem zakażeń - nie tylko w Teksasie, bo także w sąsiednim stanie Nowy Meksyk.

Mucha jak z "Obcego"

Wykrycie niebezpiecznego pasożyta to przede wszystkim cios wymierzony w stronę amerykańskich producentów wołowiny. Jak przyznał ekolog Jeremy Radachowsky z organizacji pozarządowej Wildlife Conservation Society w rozmowie z CNN, informacja ta nie jest dla niego zaskakująca. Od dawna ostrzegał przed ponownym pojawieniem się muchy śrubowej, gatunku, którego cykl życiowy przypomina fabułę filmu "Obcy". Larwy Cochliomyia hominivorax rozwijają się bowiem wyłącznie w ranach lub otworach ciała zwierząt stałocieplnych, między innymi krów, psów, koni, a także ludzi.

Pasożyt ten został wcześniej wyeliminowany w Ameryce Północnej i Środkowej dzięki kosztującemu miliony dolarów, trwającemu kilkadziesiąt lat programowi sterylizacji much, prowadzonemu przez Stany Zjednoczone. W trakcie operacji z samolotów spuszczane są miliony genetycznie zmodyfikowanych, niepłodnych samców. Po kopulacji samice składają niezapłodnione jaja, co pozwala ograniczyć populację tych niepożądanych owadów.

Nielegalny przemyt. "Każda krowa może być nosicielką"

Jednak Radachowsky i inni badacze od lat ostrzegają jednak, że nielegalny przemyt bydła przyspieszył powrót muchy śrubowej na terytorium, z którego została wyeliminowana w Ameryce Środkowej. Od tego czasu rozprzestrzeniła się ona na północ, między innymi właśnie do dwóch stanów USA oraz do Meksyku.

Nielegalny handel bydłem to poważny problem w Ameryce Środkowej. Stacja CNN przywołała raport think tanku InSight Crime z 2022 roku. Wynika z niego, że zorganizowane grupy przestępcze przemycają zwierzęta hodowlane, z których część jest nosicielami pasożyta, przez granice bez przeprowadzania badań sanitarnych. Eksperci dodali, że handel bydłem jest sam w sobie lukratywny, ale ponadto pozwala grupom przestępczym na pranie brudnych pieniędzy poprzez przemyt oraz zdobywanie terytorium przez wylesianie dżungli na ogromne rancza hodowlane.

Jak stwierdził Radachowsky, napływ bydła i handlarzy odbił swoje potężne piętno na lasach Ameryki Środkowej - doszło do zmniejszenia się powierzchni roślinności, nasilenia przemocy oraz rozprzestrzeniania się nowych chorób.

- Każda nielegalnie przewożona krowa może być nosicielką muchy śrubowej oraz innych chorób - powiedział Radachowsky. - Naprawdę przerażające jest również to, że bydło może przenosić ptasią grypę czy gruźlicę - dodał.

>>> CZYTAJ TEŻ: Głośno ryczy, przenosi wirusy. Chcą się jej pozbyć

Larwa muchy śrubowej
Larwa muchy śrubowej
Źródło zdjęcia: Reuters

Walka z mięsożernymi larwami

USDA oraz meksykański Departament Rolnictwa ogłosiły nowe działania w zakresie hodowli i wypuszczania wysterylizowanych much, mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się owadów. W latach 70. XX wieku, kiedy mucha śrubowa ostatni raz została wykryta u bydła w USA, straty hodowców sięgały setek milionów dolarów.

Radachowsky ostrzegł jednak, że jeśli nie powstrzyma się muchy śrubowej u źródła, problem będzie się utrzymywał. - Naprawdę potrzebujemy, aby rządy Stanów Zjednoczonych, Meksyku i (krajów Ameryki Środkowej - red.) połączyły siły i podjęły zdecydowane działania w kwestiach, które tylko one mogą załatwić, aby położyć kres nielegalnej działalności - dodał. Bez tego pasożyt znów może przynieść ogromne straty finansowe, potencjalnie oznaczające wielomiliardowe straty dla amerykańskich hodowców bydła.

Mucha śrubowa w USA. Te zwierzęta też sprzyjają jej rozprzestrzenianiu się

Nie tylko kozy i krowy mogą być nosicielami larwy muchy śrubowej. Przypadek wykrycia tego pasożyta w Nowego Meksyku dotyczy psa. Andres Lira, meksykański ekolog, który od lat zajmuje się badaniem muchy śrubowej, twierdzi, że psy są głównym czynnikiem sprzyjającym rozprzestrzenianiu się tej choroby.

- Jeśli sprawdzimy aktualne dane, to na pierwszym miejscu [pod względem rozprzestrzeniania się - red.] są bydło i zwierzęta hodowlane - powiedział Lira. Na drugim miejscu są zwierzęta z rodziny psowatych. - Obecnie choroba ta występuje bardzo często u psów - dodał ekspert. Dodał, że może to być spotęgowane przez niewłaściwe postępowanie ze zwierzętami w Meksyku i innych częściach Ameryki Łacińskiej.

- Zwierzęta domowe, o które nie dbamy odpowiednio, prawdopodobnie rozprzestrzeniają tę chorobę w znacznie większym stopniu, niż jesteśmy tego świadomi - powiedział Lira.

>>> ZOBACZ TEŻ: Ptasia grypa u niedźwiedzia polarnego. Pierwszy taki przypadek w Europie

Źródło: CNN, USDA, tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
5 min
pc
Udawała rozmowę przez telefon? Dziennikarz zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał
TVN24
25 min
Patryk Jaki
Premiera"Nieprawdopodobna hucpa"? Za co Jakiemu grozi do 10 lat więzienia
TVN24
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Wybuch" Tuska. "Oczekuję, że pani to będzie inaczej załatwiała"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiKamila Grenczyn
Udostępnij:
Tagi:
TeksasPrzestępstwaMeksykHandel
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza, burze
Gdzie jest burza? Słychać pierwsze grzmoty
Polska
Na Oceanie Spokojnym rozwinęło się El Nino
Jednym przyniesie susze, innym ulewy. To El Nino może być rekordowe
Świat
Zarządca jednej z plaż na Sardynii zabronił używania parasoli osobom w wieku od 10 do 65 lat
Kontrowersyjny zakaz na włoskiej plaży
Świat
Giżycko
Urodziny TVN24 w Giżycku. Jaka będzie pogoda
Prognoza
Tornado przetacza się przez Illinois
Wielka trąba powietrzna wirowała nad polem
Świat
Deszcz, ulewy
Dwa deszczonośne fronty nad Polską. Tak będą wędrować
Prognoza
Burze
Piątek z burzami. Alarmy w sześciu województwach
Prognoza
Noc, burza
Gdzie jest burza? Miejscami słychać grzmoty
Polska
Szczecin
Ciemne chmury, a potem ściana deszczu. Nagranie poklatkowe
Polska
Po intensywnych opadach deszczu wezbrały rzeki w Małopolsce
Wezbrały tatrzańskie potoki. Przekroczony stan ostrzegawczy
Polska
Burze
Burzowy czwartek. Tutaj ostrzega IMGW
Polska
Rzeka gradu
Rzeka gradu. Załamanie pogody na zdjęciach i nagraniach
Polska
Niedźwiedź przechadzał się obok tatrzańskiego szlaku
"Przeżyliśmy niezły moment". Niecodzienne nagranie z Tatr
Polska
Będzie deszczowo
Burze i ulewy nas nie opuszczą. Co nas czeka?
Prognoza
Smog w Meksyku
Mogą grać wolniej i więcej faulować. Wszystko przez smog
Smog
Małe lisy wychodzą na świat
Niedoliski wychodzą z nory. Urocze nagranie
Polska
Deszczowa pogoda w Nowym Jorku
Grad, silny wiatr, a nawet tornado. Nawałnice zmierzają do Nowego Jorku
Świat
Poziom wody (zdjęcie poglądowe)
Ulewy w Polsce. Żółte i pomarańczowe ostrzeżenia hydrologiczne
Prognoza
Wędrówka opadów nad Polską
Wędrówka opadów nad Polską. Mapa i radar
Polska
Burza, ulewa, grad
Kolejny region objęty alertem RCB
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Tu wieczorem słychać grzmoty
Polska
Powodzie błyskawiczne na Wielkich Równinach zaskoczyły kierowców
Po załamaniu pogody ratowali ludzi z aut i dachów
Świat
Sypnęło gradem w mieście Balerna w Szwajcarii
Spadł grad. Był wielkości brzoskwini
Świat
Ulewa, deszcz
Szykują się rządy niżów. Przyniosą dużo deszczu
Prognoza
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedź zaatakował kobietę na parkingu przed świątynią
Świat
Gęsta warstwa popiołu pokryła część Morza Bismarcka
Szara tafla w kluczowej cieśninie. Zagraża lokalnym społecznościom
Świat
Owczarek Bruce uratowany na morzu
Zaginiony pies odnaleziony na morzu. Historia jak z filmu
Świat
Burza tropikalna Cristina na zdjęciach satelitarnych
Cristina niesie ekstremalne opady. Ostrzegają przed powodziami i lawinami błotnymi
Świat
Hrabstwo Jackson w stanie Alabama nawiedziły powodzie
Deszcz zalał jaskinie. Utknęło w nich kilkanaście osób
Świat
Załoga misji Artemis III (od lewej Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik, Frank Rubio)
Artemis III. Poznaj załogę misji NASA
Nauka
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom