Mróz "wbił się głęboko w Stany Zjednoczone". Alerty dla 135 milionów osób

Aż 135 milionów Amerykanów zostało objętych alarmami przed gwałtowną pogodą. Wiele regionów kraju zmaga się już z tęgim mrozem, intensywnymi opadami śniegu i porywistym wiatrem. Zapanował prawdziwy paraliż komunikacyjny.

Atak zimy w Stanach Zjednoczonych. Już teraz jest bardzo zimno, a kolejne prognozy mówią o jeszcz bardziej drastycznym ochłodzeniu. - Meteorolodzy spodziewają się w ciągu dwóch dni - od piątku do pierwszego dnia Świąt - spadku temperatury o 25 stopni - z 10 do -15. A to wszystko z opadami śniegu - powiedział prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Mroźne powietrze napłynęło z północy, od strony Kanady. W tym kraju temperatura spada chwilami do -40 stopni. - Proszę zobaczyć, jak głęboko w Stany Zjednoczone wbiło się to powietrze. Dociera właściwie do wybrzeży Zatoki Meksykańskiej, gdzie jest około 0 stopni. Tylko tak naprawdę wschodnie wybrzeże, czyli między innymi Nowy Jork, Floryda są w dość ciepłym powietrzu, i Kalifornia - mówił Wasilewski.

Tomasz Wasilewski opowiada o pogodzie w Ameryce tvnmeteo.pl

Bomba cyklonowa

Jak przekazała agencja AP, aż 135 milionów mieszkańców USA może zostać dotkniętych przez zagrażające życiu mrozy i silne porywy wiatru. Padają ostrzeżenia przed pogodową bombą cyklonową.

- Pod koniec czwartku i w piątek w pobliżu Wielkich Jezior może się rozwinąć bomba cyklonowa, kiedy ciśnienie atmosferyczne spada bardzo szybko w trakcie silnej burzy. Wywoła to zamiecie, w tym mocne porywy wiatru i śnieg - mówił meteorolog Ashton Robinson Cook.

Na niektórych obszarach pogoda może się pogorszyć jeszcze bardziej przed Bożym Narodzeniem, zapowiadają prognozy.

W USA pada śnieg i silnie wieje Reuters

"To nie jest zabawa"

Przed niebezpieczeństwem ostrzegł prezydent Joe Biden. Wyjaśnił, że obejmuje to obszar od Oklahomy aż po stany Wyoming i Maine.

- To nie jest zabawa w śnieżny dzień, jak wówczas kiedy byłeś dzieckiem. […] To jest niebezpieczne i groźne - podkreślił.

Już w czwartek w Elk Park w stanie Montana temperatura wynisoła -46 st. C, a w Des Moines w stanie Iowa -38 st. C. W Denver w Kolorado było najzimniej od 32 lat. Termometry pokazały -31 st. C.

Teksas. Służby pomagają bezdomnym w związku z pogodą Reuters

W Południowej Dakocie władze pracują nad oczyszczeniem dróg, aby dostarczyć propan i drewno opałowe do domów. Utrudnia to potężny wiatr, a zaspy sięgają ponad trzech metrów.

"Władze obawiają się przerw w dostawie prądu i ostrzegają ludzi, aby podjęli środki ostrożności w celu ochrony osób starszych, bezdomnych oraz zwierząt gospodarskich" - podkreśliła AP.

Lokalne media mówią o tym, że tegoroczny, świąteczny sezon podróży będzie najbardziej zdradliwy od dekad. W trasę dłuższą niż 80 kilometrów od domów wybiera się jednak 113 milionów ludzi, w tym 102 milionów drogami i autostradami. Ponadto, już w czwartek po południu linie lotnicze odwołały 2156 lotów, a według prognoz na piątek nie odbędzie się niemal 1600 kursów. Na ponad 20 trasach, głównie na środkowym zachodzie, przestały kursować pociągi.

Utrudnienia na amerykańskich lotniskach w związku z pogodą PAP/EPA/TANNEN MAURY

