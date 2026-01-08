Największe zużycie energii w historii. Wszystko przez mróz

Prognozowana temperatura w Laponii Źródło: Ventusky.com

W Finlandii panuje surowa zima. Na północy kraju, w Laponii, odnotowano już najniższe wartości tej zimy. W czwartek mieszkańcy miejscowości Tulppio, która położona jest w gminie Savukoski, po raz pierwszy tej zimy zobaczyli na termometrach -41,5 stopnia Celsjusza.

- Tak niskie odczyty na północnych szerokościach geograficznych nie są rzadkim zjawiskiem. Słońce, które pięknie świeci, jest tylko ozdobą, a nie naturalną grzałką - skomentował dyżurny meteorolog Fińskiego Instytutu Meteorologicznego Juha Jantunen.

Zimowa aura daje się we znaki w różnych częściach kraju

Bardzo niskie temperatury utrzymują się na terenie całej Finlandii od początku 2026 roku i już kilka dni temu Finowie zobaczyli na termometrach -35 st. C. W czwartek na południowo-zachodnim wybrzeżu w okolicach miast Turku i Pori termometry pokazały około -10 st. C, a w okolicach Helsinek i miasta Tampere - około -15 st. C. Najcieplej jest na Wyspach Alandzkich, gdzie temperatura oscyluje w okolicach zera.

Rekord sprzed ponad dwóch dekad

Według operatora sieci przesyłowych Fingrid z powodu mrozu zużycie energii elektrycznej w Finlandii osiągnęło najwyższy poziom w historii. System elektroenergetyczny działa jednak normalnie i nie ma zagrożenia dla dostaw - przekazano w komunikacie.

Cały kraj przykryła także gruba warstwa śniegu - w północnej Finlandii miejscami sięga ona pół metra. Choć w centralnej i południowej Finlandii temperatury nie osiągają tak ekstremalnych poziomów, spodziewane są intensywne opady śniegu oraz wyraźne pogorszenie warunków na drogach. Fintraffic oraz FMI wydały ostrzeżenia przed niebezpiecznymi warunkami jazdy na piątek i sobotę. Meteorolog Yle Anniina Valtonen ostrzega, że drobny, sypki śnieg znacząco ograniczy widzialność i sprawi, że nawierzchnie staną się wyjątkowo śliskie.

Choć obecne mrozy są dla Finów dotkliwe, Laponia ma za sobą jeszcze surowsze zimy. Najniższą temperaturę w historii kraju odnotowano w miejscowości Kittila 28 stycznia 1999 roku. Wyniosła ona -51,5 st. C.