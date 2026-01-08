Logo TVN24
Świat

Największe zużycie energii w historii. Wszystko przez mróz

Laponia
Prognozowana temperatura w Laponii
Źródło: Ventusky.com
Mieszkańcy Finlandii mierzą się z mrozami i śnieżycami. W północnej części kraju, w rejonie Laponii, temperatura spadła do -41,5 stopnia Celsjusza. Meteorolodzy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec zimowych ekstremów termicznych.

W Finlandii panuje surowa zima. Na północy kraju, w Laponii, odnotowano już najniższe wartości tej zimy. W czwartek mieszkańcy miejscowości Tulppio, która położona jest w gminie Savukoski, po raz pierwszy tej zimy zobaczyli na termometrach -41,5 stopnia Celsjusza.

- Tak niskie odczyty na północnych szerokościach geograficznych nie są rzadkim zjawiskiem. Słońce, które pięknie świeci, jest tylko ozdobą, a nie naturalną grzałką - skomentował dyżurny meteorolog Fińskiego Instytutu Meteorologicznego Juha Jantunen.

Zimowa aura daje się we znaki w różnych częściach kraju

Bardzo niskie temperatury utrzymują się na terenie całej Finlandii od początku 2026 roku i już kilka dni temu Finowie zobaczyli na termometrach -35 st. C. W czwartek na południowo-zachodnim wybrzeżu w okolicach miast Turku i Pori termometry pokazały około -10 st. C, a w okolicach Helsinek i miasta Tampere - około -15 st. C. Najcieplej jest na Wyspach Alandzkich, gdzie temperatura oscyluje w okolicach zera.

Globalne ocieplenie nie oznacza, że nie będzie zimy

Globalne ocieplenie nie oznacza, że nie będzie zimy

Polska
Polskie rzeki zamarzają. Służby szykują lodołamacze

Polskie rzeki zamarzają. Służby szykują lodołamacze

Polska

Rekord sprzed ponad dwóch dekad

Według operatora sieci przesyłowych Fingrid z powodu mrozu zużycie energii elektrycznej w Finlandii osiągnęło najwyższy poziom w historii. System elektroenergetyczny działa jednak normalnie i nie ma zagrożenia dla dostaw - przekazano w komunikacie.

Cały kraj przykryła także gruba warstwa śniegu - w północnej Finlandii miejscami sięga ona pół metra. Choć w centralnej i południowej Finlandii temperatury nie osiągają tak ekstremalnych poziomów, spodziewane są intensywne opady śniegu oraz wyraźne pogorszenie warunków na drogach. Fintraffic oraz FMI wydały ostrzeżenia przed niebezpiecznymi warunkami jazdy na piątek i sobotę. Meteorolog Yle Anniina Valtonen ostrzega, że drobny, sypki śnieg znacząco ograniczy widzialność i sprawi, że nawierzchnie staną się wyjątkowo śliskie.

Choć obecne mrozy są dla Finów dotkliwe, Laponia ma za sobą jeszcze surowsze zimy. Najniższą temperaturę w historii kraju odnotowano w miejscowości Kittila 28 stycznia 1999 roku. Wyniosła ona -51,5 st. C.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: PAP, Helsinki Times, Finland Today, ilmatieteenlaitos.fi

Źródło zdjęcia głównego: BlueOrange Studio/Shutterstock

