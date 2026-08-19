Świat Może być nawet 37 stopni. Węgry szykują się na kolejną falę upału Matylda Dziechcińska |

Węgry podczas upału Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Na terenie całego kraju od czwartku 20 sierpnia do niedzieli 23 sierpnia będzie obowiązywał alert drugiego stopnia przed upałami. Państwowa służba meteorologiczna HungaroMet prognozuje, że w czwartek maksymalne wartości na termometrach mają wynieść od 31 do 37 stopni. W Budapeszcie niewykluczone są 34 st. C.

Ponadto nad Węgry nadciągają burze. Ostrzeżenia przed nimi obowiązują w 10 komitatach (województwach), a także w samym Budapeszcie. Wyładowaniom towarzyszyć mają porywy wiatru sięgające 90 kilometrów na godzinę oraz opady gradu o średnicy trzech centymetrów

Poważne zagrożenie dla zdrowia

Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego oraz Krajowa Dyrekcja Generalna ds. Zarządzania Kryzysowego w wydanym wspólnie komunikacie podkreśliły, że wysokie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Służby zaapelowały o szczególną ostrożność i zwracanie uwagi zwłaszcza na osoby wymagające opieki. Władze zwróciły się również do osób, które chcą wziąć udział w czwartkowych obchodach Dnia świętego Stefana, które jest węgierskim świętem narodowym.

"[...] Oprócz picia odpowiedniej ilości płynów zaleca się stosowanie kremów z filtrem przeciwsłonecznym oraz, jeśli to możliwe, noszenie jasnych, przewiewnych ubrań, kapelusza i okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV" - napisano w komunikacie.

Węgrom zalecono też, by ograniczyli spożycie alkoholu, napojów słodzonych oraz takich, które zawierają dużo kofeiny. Ponadto odradzono im jedzenie ciężkich potraw i zachęcono do pozostawania w budynkach podczas szczytu gorąca, czyli między godziną 11 a 16.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Europa w ogniu. Takie ślady pozostawił za sobą żywioł