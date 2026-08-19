Może być nawet 37 stopni. Węgry szykują się na kolejną falę upału
Na terenie całego kraju od czwartku 20 sierpnia do niedzieli 23 sierpnia będzie obowiązywał alert drugiego stopnia przed upałami. Państwowa służba meteorologiczna HungaroMet prognozuje, że w czwartek maksymalne wartości na termometrach mają wynieść od 31 do 37 stopni. W Budapeszcie niewykluczone są 34 st. C.
Ponadto nad Węgry nadciągają burze. Ostrzeżenia przed nimi obowiązują w 10 komitatach (województwach), a także w samym Budapeszcie. Wyładowaniom towarzyszyć mają porywy wiatru sięgające 90 kilometrów na godzinę oraz opady gradu o średnicy trzech centymetrów
Poważne zagrożenie dla zdrowia
Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego oraz Krajowa Dyrekcja Generalna ds. Zarządzania Kryzysowego w wydanym wspólnie komunikacie podkreśliły, że wysokie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Służby zaapelowały o szczególną ostrożność i zwracanie uwagi zwłaszcza na osoby wymagające opieki. Władze zwróciły się również do osób, które chcą wziąć udział w czwartkowych obchodach Dnia świętego Stefana, które jest węgierskim świętem narodowym.
"[...] Oprócz picia odpowiedniej ilości płynów zaleca się stosowanie kremów z filtrem przeciwsłonecznym oraz, jeśli to możliwe, noszenie jasnych, przewiewnych ubrań, kapelusza i okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV" - napisano w komunikacie.
Węgrom zalecono też, by ograniczyli spożycie alkoholu, napojów słodzonych oraz takich, które zawierają dużo kofeiny. Ponadto odradzono im jedzenie ciężkich potraw i zachęcono do pozostawania w budynkach podczas szczytu gorąca, czyli między godziną 11 a 16.