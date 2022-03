Cyklon tropikalny Gombe uderzył w Mozambik. Zginęło co najmniej siedem osób

Cyklon tropikalny Gombe uderzył w północną i środkową część Mozambiku z prędkością wiatru przekraczającą 200 kilometrów na godzinę. - Zginęło co najmniej siedem osób - poinformował prezydent Filipe Nyusi.

Cyklon Gombe uderzył w Mozambik w piątek około godziny 2 czasu miejscowego. Wiatr przekraczał prędkość 200 kilometrów na godzinę. - W prowincji Nampula z powodu zawalenia się domów i innych elementów infrastruktury zginęło co najmniej siedem osób - poinformował prezydent Filipe Nyusi. Dodał, że poważne szkody spowodowane przez żywioł wystąpiły głównie w prowincji Nampula w północno-wschodniej części Mozambiku.

Z informacji przekazanych przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO), Gombe uderzył z siłą, jaka odpowiada trzeciej kategorii w skali Saffira-Simpsona, stosowanej do określenia siły huraganów na Atlantyku. Oznacza to, że wiatr wiał ze średnią prędkością od 178 do 207 kilometrów na godzinę.