Kotik włamał się do domu. Wdał się w bójkę z kotem, a potem... odpoczywał na kanapie

Kotiki nowozelandzkie (Arctocephalus forsteri) to bardzo sprytne zwierzęta. Jeden z nich wkradł się do domu państwa Rossów w miejscowości Mount Maunganui. W środku przebywał kot, który widząc intruza, postanowił bronić swojego terytorium. Po zwycięskiej walce, kotik postanowił odpocząć na kanapie.

Phil Ross, z zawodu biolog morski, był bardzo zaskoczony, gdy wrócił po pracy w środę i dowiedział się, co się stało. Jak później relacjonował - miał pecha, że tylko on nie był wtedy obecny.

- Najśmieszniejsze jest to, że to naprawdę jedyny nagły wypadek, w którym rodzinie przydałaby się obecność biologa morskiego w domu. Naprawdę mógłbym zabłysnąć - powiedział.

Stoczył walkę z kotem

Ross mówił, że jego żona Jenn obudziła się w środę przed godziną 6 i postanowiła pojechać na siłownię. Kiedy wchodziła do samochodu, usłyszała specyficzne "szczekanie". Pomyślała tylko, że ​​to czyjś pies na zewnątrz i szybko o tym zapomniała. Około godziny później wróciła do domu, otworzyła drzwi i jej oczom ukazała się "urocza mała foka".

- Zwierzę było trochę przestraszone i torowało drogę do pokoju - mówił Ross. Jak dodał, kotik prawdopodobnie wszedł do środka, korzystając z dwóch klap dla zwierząt. Tam natknął się na potencjalne zagrożenie - kota Coco.

Nie chciał wyjść

Kotik spędził trochę czasu w pokoju gościnnym na kanapie, zanim Jenn zdołała wypuścić go do ogrodu. O godzinie 10 na miejsce przyjechał strażnik z Departamentu Ochrony Przyrody, aby zabrać zwierzaka z powrotem do morza.