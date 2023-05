To może być najbardziej tragiczny sezon na Mount Everest

To będzie prawdopodobnie jeden z najtragiczniejszych sezonów na Mount Everest. Zmienna pogoda doprowadziła w tym roku do śmierci nawet 17 osób - powiedział szef departamentu turystyki Nepalu Yuba Raj Khatiwada, zaznaczając, że "zmiany klimatu mają duży wpływ na góry". Nepal po raz kolejny spotyka się jednak z krytyką za rekordową liczbę wydanych pozwoleń na wspinaczkę, czym ma być powodowany tłok w drodze na najwyższy szczyt Ziemi.

Kanadyjski himalaista zginął 25 maja na Mount Evereście, zwiększając liczbę potwierdzonych zgonów w czasie wspinaczki na najwyższy szczyt Ziemi w tym sezonie, do 12. Śmierć poniosło prawdopodobnie również kolejnych pięć osób, które zaginęły. We wszystkich przypadkach przez co najmniej pięć dni nie nawiązano z nimi kontaktu - wynika z bazy danych Himalayan Database, która śledzi wyprawy na Mount Everest wznoszący się na wysokość 8849 metrów nad poziomem morza.