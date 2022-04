Zbadano szczątki stuletniego rekina, które morze wyrzuciło na plażę w Wielkiej Brytanii. Miał infekcję mózgu

"Patolodzy odkryli ślady zapalenia opon mózgowych, czyli zapalenia błon ochronnych pokrywających mózg i rdzeń kręgowy" - czytamy w oświadczeniu Towarzystwa Zoologicznego w Londynie (ZSL). Jest to pierwszy związany z chorobą odnotowany zgon u rekina polarnego ( Somniosus microcephalus ), rzadko obserwowanego, długowiecznego gatunku, który żyje w głębokich wodach Arktyki i północnego Atlantyku.

"Podczas sekcji zwłok mózg wyglądał na lekko odbarwiony i przekrwiony, a płyn wokół niego był mętny, co wskazuje na możliwość infekcji" - napisał w oświadczeniu James Barnett, patolog z zespołu patologii morskiej w Kornwalii, uczestniczącego w Programie Badania Rozsiedleń Waleni (CSIP) i ZSL.

Rekin miał sto lat

Badanie mikroskopowe płynu mózgowego rekina polarnego wykazało obecność bakterii Pasteurella. "To właśnie ona mogła być przyczyną zapalenia opon mózgowych" - tłumaczył w oświadczeniu Barnett.

W chwili śmierci rekin, który zdaniem ekspertów był prawdopodobnie samicą, miał około sto lat. To dość młody wiek jak na ten gatunek. Według badań opublikowanych w 2016 roku w czasopiśmie "Science" rekiny polarne mogą przeżyć ponad 270 lat.

Zwłoki rekina osiadły na mieliźnie w pobliżu portu Newlyn położonego w hrabstwie Kornwalia, w Anglii, 13 marca, ale przypływ zmiótł ciało zwierzęcia z powrotem do morza - podał Live Science. Firma żeglarska odnalazła ciało rekina 15 marca. Zwierzę mierzyło cztery metry długości i ważyło 285 kilogramów.

"Pierwszy przypadek zapalenia opon mózgowych u tego gatunku"

- Ciało rekina było uszkodzone i widoczne były oznaki krwotoku w tkance miękkiej wokół płetw piersiowych, co w połączeniu z mułem znalezionym w żołądku sugeruje, że rekin był wciąż żywy, kiedy morze wyrzuciło go na brzeg - powiedział Barnett. - O ile nam wiadomo, jest to jedno z pierwszych pośmiertnych badań rekina polarnego w Wielkiej Brytanii i pierwszy przypadek zapalenia opon mózgowych u tego gatunku - powiedział Barnett.