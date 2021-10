Tłum nagich ludzi pozował do zdjęć Spencera Tunicka, by zwrócić uwagę świata na skutki zmian klimatycznych

54-letni fotograf po raz trzeci ukazał problem, jakim jest kurczące się Morze Martwe na pograniczu Izraela, Jordanii i Palestyny. W sesji zdjęciowej, która odbyła się w niedzielę, 17 października, ochotnicy zostali pomalowani białą farbą do ciała, aby naśladować słupy soli. Nawiązują one do naturalnych źródeł Morza Martwego i biblijnej opowieści o żonie Lota, która została zamieniona w słup soli. Jest to część kampanii mającej na celu podniesienie świadomości o potrzebie ochrony tego akwenu. Około 200 mężczyzn i kobiet podążało za wskazówkami fotografa.