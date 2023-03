Nasze foki i morświny mogły stracić słuch

Ataki na gazociągi Nord Stream, do których doszło we wrześniu 2022 roku , miały nie tylko wymiar polityczny. Jak wskazuje analiza przeprowadzona przez naukowców z Uniwersytetu w Aarhus i innych ośrodków badawczych z Danii, Polski i Niemiec, wyciek gazu mógł mieć tragiczne konsekwencje dla bałtyckiego ekosystemu.

Silnie toksyczne osady

Wybuchy ogłuszające zwierzęta

- Z tych wyliczeń wyszło, że jeśli foki lub morświny przebywały w pobliżu eksplozji (do 4 km na powierzchni, do 20 km w pobliżu dna), to ich słuch został trwale uszkodzony, mogły też oczywiście doznać poważniejszych obrażeń - zaznaczył Bełdowski. Jak dodał, "chwilowa utrata słuchu mogła nastąpić nawet w odległości do 50 km w przypadku morświnów oraz 6 km dla fok".