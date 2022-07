Pokonał Bałtyk, nie przeżył transportu do zoo, trafi do muzeum. "Chcemy zachować go w najlepszy sposób"

We wtorek na prywatnej posesji w południowej Finlandii znaleziono wycieńczonego morsa, prawdopodobnie tego samego, który w czerwcu odwiedził polskie wybrzeże. Mimo prób pomocy zwierzę było zbyt słabe, by przetrwać transport do zoo. Fińskie Muzeum Historii Naturalnej zapowiedziało, że skóra i szkielet tego arktycznego ssaka trafią na ekspozycję i będą udostępnione publiczności.