Świat Stany Zjednoczone. Łoś wszedł na posesję, szarżował na psy. Nagranie Agnieszka Stradecka |

Samica łosia uchwycona na nagraniu z Montany Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Do zdarzenia doszło w miejscowości Big Sky w południowej Montanie. Na posesję jednego z domów zawitała dorosła samica łosia z młodym. Pech chciał, że w tym samym czasie w przydomowym ogródku bawiły się trzy psy należące do właścicielki budynku.

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Samica szarżowała na psy

Jak opowiadała kobieta w rozmowie z lokalnymi mediami, zwierzęta szybko zwróciły na siebie uwagę. Samica prawdopodobnie uznała psy za zagrożenie dla młodego, ponieważ zaczęła szarżować w ich stronę. Całe zdarzenie zarejestrowała przydomowa kamera bezpieczeństwa.

- Zobaczyłam zbliżającego się łosia, biegnącego tak szybko, jak tylko mógł, z uszami przyciśniętymi do głowy. Wydawał chrząkające odgłosy - powiedziała. Jak dodała, jej pierwszym instynktem była ochrona jej najstarszego psa, 14-letniej suczki. Zwierzę nie słyszy i niedowidzi, nie miało więc pojęcia, co się działo.

Kobiecie udało się zabrać z domu spray obronny przeciwko niedźwiedziom - odpowiednio silny gaz pieprzowy. Gdy rozpyliła go z pewnej odległości, samica i młode przestraszyły się i uciekły z posesji. Psy natomiast bezpiecznie wróciły do domu.

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Big Sky leży na zalesionych obszarach niedaleko Parku Narodowego Yellowstone, co oznacza, że dzikie zwierzęta bywają częstymi gośćmi w mieście. Na stronie internetowej miasteczka opublikowany został nawet poradnik opisujący jak zachować się podczas spotkania z tym majestatycznym ssakiem. Eksperci radzą, by nie zbliżać się do łosia, nie wchodzić między samicę i jej młode, wziąć psa na smycz oraz szybko oddalić się w przeciwnym kierunku.