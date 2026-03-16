Mołdawia ogłosiła stan alarmu ekologicznego

7 marca Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę

"W wyniku rosyjskiego ataku na elektrownię wodną w Nowodniestrowsku w obwodzie czernowieckim Ukrainy doszło do wycieku oleju do rzeki Dniestr, co stanowi zagrożenie dla zaopatrzenia Mołdawii w wodę" - napisała w niedzielę na platformie X prezydentka Mołdawii Maia Sandu.

Sandu poinformowała o wprowadzeniu w poniedziałek 16 marca stanu alarmu ekologicznego. Decyzję podjęto na zakończenie nadzwyczajnego posiedzenia w niedzielę, po analizie wskaźników ryzyka. Alarm ma potrwać 15 dni. Sandu poinformowała także o podjęciu działań mających na celu ochronę obywateli oraz dodała, że Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację.

Russia’s attack on Ukraine’s Novodnistrovsk hydropower plant has spilled oil into the Nistru River, threatening Moldova’s water supply.



We declared environmental alert and are acting to protect our people. Russia bears full responsibility. — Maia Sandu (@sandumaiamd) March 15, 2026 Rozwiń

Ostrzał doprowadził do wycieku oleju z elektrowni

Jak przekazały władze w Kiszyniowie, w wyniku rosyjskich ostrzałów z 7 marca, których celem była między innymi ukraińska elektrownia wodna w obwodzie czernowieckim - leżącym przy granicy z Mołdawią - do rzeki przedostały się olej transformatorowy oraz prawdopodobnie paliwo rakietowe. Oleiste plamy zauważono trzy dni później w pobliżu miejscowości Otaci na północy kraju, gdzie Dniestr wpływa na terytorium Mołdawii.

W związku ze skażeniem wód władze Mołdawii zwróciły się 12 marca o pomoc do Rumunii. Jak podało Radio Europa, zespoły ratownicze obu krajów zainstalowały w ostatnich dniach co najmniej pięć zapór i filtrów na Dniestrze w jego północnym odcinku. Od 14 marca w kilku północnych rejonach tymczasowo wstrzymano dostawy wody aż do potwierdzenia jej jakości. W Kiszynowie

Premier Mołdawii Alexandru Munteanu przyznał w sobotę, że sytuacja jest poważniejsza, niż początkowo zakładały władze.

Opracował Krzysztof Posytek