Świat

Mołdawia ogłosiła stan alarmu ekologicznego

Dniestr w Mołdawii
7 marca Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę
Źródło: TVN24
Rząd Mołdawii ogłosił stan alarmu ekologicznego na Dniestrze. Stało się tak po rosyjskich atakach w Ukrainie z 7 marca i dostaniu się oleju z elektrowni do rzeki. Jak podał portal Radio Europa, kilka rejonów na północy kraju pozostaje bez dostaw wody.

"W wyniku rosyjskiego ataku na elektrownię wodną w Nowodniestrowsku w obwodzie czernowieckim Ukrainy doszło do wycieku oleju do rzeki Dniestr, co stanowi zagrożenie dla zaopatrzenia Mołdawii w wodę" - napisała w niedzielę na platformie X prezydentka Mołdawii Maia Sandu.

Sandu poinformowała o wprowadzeniu w poniedziałek 16 marca stanu alarmu ekologicznego. Decyzję podjęto na zakończenie nadzwyczajnego posiedzenia w niedzielę, po analizie wskaźników ryzyka. Alarm ma potrwać 15 dni. Sandu poinformowała także o podjęciu działań mających na celu ochronę obywateli oraz dodała, że Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację.

Ostrzał doprowadził do wycieku oleju z elektrowni

Jak przekazały władze w Kiszyniowie, w wyniku rosyjskich ostrzałów z 7 marca, których celem była między innymi ukraińska elektrownia wodna w obwodzie czernowieckim - leżącym przy granicy z Mołdawią - do rzeki przedostały się olej transformatorowy oraz prawdopodobnie paliwo rakietowe. Oleiste plamy zauważono trzy dni później w pobliżu miejscowości Otaci na północy kraju, gdzie Dniestr wpływa na terytorium Mołdawii.

W związku ze skażeniem wód władze Mołdawii zwróciły się 12 marca o pomoc do Rumunii. Jak podało Radio Europa, zespoły ratownicze obu krajów zainstalowały w ostatnich dniach co najmniej pięć zapór i filtrów na Dniestrze w jego północnym odcinku. Od 14 marca w kilku północnych rejonach tymczasowo wstrzymano dostawy wody aż do potwierdzenia jej jakości. W Kiszynowie

Premier Mołdawii Alexandru Munteanu przyznał w sobotę, że sytuacja jest poważniejsza, niż początkowo zakładały władze.

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: PAP, Moldova 1

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

