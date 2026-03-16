Mołdawia ogłosiła stan alarmu ekologicznego

"W wyniku rosyjskiego ataku na elektrownię wodną w Nowodniestrowsku w obwodzie czernowieckim Ukrainy doszło do wycieku oleju do rzeki Dniestr, co stanowi zagrożenie dla zaopatrzenia Mołdawii w wodę" - napisała w niedzielę na platformie X prezydentka Mołdawii Maia Sandu.
Sandu poinformowała o wprowadzeniu w poniedziałek 16 marca stanu alarmu ekologicznego. Decyzję podjęto na zakończenie nadzwyczajnego posiedzenia w niedzielę, po analizie wskaźników ryzyka. Alarm ma potrwać 15 dni. Sandu poinformowała także o podjęciu działań mających na celu ochronę obywateli oraz dodała, że Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację.
Ostrzał doprowadził do wycieku oleju z elektrowni
Jak przekazały władze w Kiszyniowie, w wyniku rosyjskich ostrzałów z 7 marca, których celem była między innymi ukraińska elektrownia wodna w obwodzie czernowieckim - leżącym przy granicy z Mołdawią - do rzeki przedostały się olej transformatorowy oraz prawdopodobnie paliwo rakietowe. Oleiste plamy zauważono trzy dni później w pobliżu miejscowości Otaci na północy kraju, gdzie Dniestr wpływa na terytorium Mołdawii.
W związku ze skażeniem wód władze Mołdawii zwróciły się 12 marca o pomoc do Rumunii. Jak podało Radio Europa, zespoły ratownicze obu krajów zainstalowały w ostatnich dniach co najmniej pięć zapór i filtrów na Dniestrze w jego północnym odcinku. Od 14 marca w kilku północnych rejonach tymczasowo wstrzymano dostawy wody aż do potwierdzenia jej jakości. W Kiszynowie
Premier Mołdawii Alexandru Munteanu przyznał w sobotę, że sytuacja jest poważniejsza, niż początkowo zakładały władze.
