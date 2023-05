Zginęło 145 osób, setki tysięcy potrzebują pomocy. "Cyklon zniszczył wszystko, co mieliśmy"

Cyklon Mocha, który uderzył w wybrzeże Mjanmy, przyczynił się do śmierci co najmniej 145 osób - podały źródła rządowe. Wolontariusze organizacji humanitarnych i mieszkańcy obawiają się, że liczba ofiar jest znacznie wyższa. Żywioł wyrządził poważne szkody - szacuje się, że pomocy może potrzebować 800 tysięcy ludzi.

800 tysięcy ludzi w potrzebie

"Ludzie muszą spać na drogach"

- Cyklon zniszczył wszystko, co mieliśmy. Nie mamy nic do jedzenia, a ludzie muszą spać na drogach. Ranni nie mają dostępu do opieki medycznej - powiedział w rozmowie z "The Guardian" Bright Islam, aktywista na rzecz praw Rohingja.