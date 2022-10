Prawdziwą "złotą rybkę" złowiła we własnym stawie. Skąd wziął się ten kolor? Eksperci mają wyjaśnienie

Mieszkanka miasta Springfield w stanie Missouri złowiła we własnym stawie rybę o niespotykanym, intensywnie złotym kolorze. Czy próbowała na niej wymóc spełnienie trzech życzeń, tego nie wiemy. Wiadomo natomiast, skąd wzięło się nietypowe zabarwienie zwierzęcia.

Holly Haddan ze Springfield w stanie Missouri (USA) wybrała się z rodziną na ryby nad położony na jej posesji staw. Połów okazał się udany, a przy tym zaskakujący. Złowiona ryba miała - na pierwszy rzut oka - kolor intensywnie żółty, kobieta doszła więc do wniosku, że to okoń żółty ( Perca flavescens ). Dopiero po bliższym przyjrzeniu się dostrzegła, że ryba ma zupełnie inne płetwy i głowę, a jej łuski nie są żółte. Lśniły złotem.

"Zdjęcie nie oddaje mu sprawiedliwości"

Departament Ochrony Przyrody stanu Missouri potwierdził, że okaz należy do okoniokształtnych z rodzaju Pomoxis. To ryby chętnie łowione przez północnoamerykańskich wędkarzy. Przeważnie mają czarno-białe zabarwienie. Dlaczego ryba ze Springfield jest złota? Jak wyjaśniają eksperci, to efekt rzadkiej mutacji genetycznej nazywanej ksantochromizmem. Powoduje ona niezwykle żółtą lub pomarańczową pigmentację danego osobnika. Mutacja ta występuje nie tylko u ryb, ale także u wielu innych zwierząt.