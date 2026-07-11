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Missouri. Opady jak raz na tysiąc lat. Woda wdarła się na teren obozów dla dzieci

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Uszkodzona przez ulewy nawierzchnia w hrabstwie Reynolds
Ewakuacja dzieci z zalanego obozu Camp Taum Sauk w stanie Missouri
Źródło wideo: Reuters/Sgt. Eddie Young/Missouri State Highway Patrol
Źródło zdj. gł.: MoDOT Southeast/X
Amerykański stan Missouri mierzy się ze skutkami powodzi błyskawicznych. Doszło do nich wskutek niezwykle intensywnych jak na ten region opadów. Służby przeprowadziły dziesiątki akcji ratunkowych, a wśród uwięzionych przez wodę znalazły się także dzieci.

W stanie Missouri w środkowej części Stanów Zjednoczonych doszło do rzadko spotykanych ulew. Jak przekazała stacja CNN, w czwartek i piątek w niektórych miejscach spadło ponad 300 litrów na metr kwadratowy. Statystycznie tak intensywne opady deszczu zdarzają się w tym regionie raz na tysiąc lat.

Dostawa tak dużej ilości wody w krótkim czasie spadły doprowadziła do powodzi błyskawicznych, szczególnie niebezpiecznych w dolinach rzecznych. W piątek służby przeprowadziły około 90 akcji ratunkowych, a ponadto zabezpieczały uszkodzone i zalane drogi.

Wiele akcji ratunkowych

Do groźnej sytuacji doszło na polu namiotowym Bearcat Getaway w hrabstwie Reynolds. Kilkunastu obozowiczów schroniło się przed żywiołem na dachu budynku kempingowego, ale konstrukcja zawaliła się, a siedzące na niej osoby wpadły do wody. Ostatecznie służbom udało się wszystkich odnaleźć.

W obozie Camp Taum Sauk, również w hrabstwie Reynolds, podnosząca się woda uwięziła około 200 osób, z czego połowę stanowiły dzieci. Gwardia Narodowa przetransportowała je w bezpieczne miejsce, korzystając ze śmigłowców Black Hawk - przekazał sierżant Eddie Young ze stanowej policji drogowej.

Gubernator Missouri Mike Kehoe ogłosił stan wyjątkowy w związku z podtopieniami. Ostrzegł, że "zagrożenie się jeszcze nie skończyło", bo w weekend spodziewane są kolejne opady. Alarmy przed powodziami obowiązują nie tylko w Missouri. Według synoptyków podwyższone ryzyko nadmiernych opadów obejmuje m.in. doliny rzek Missisipi, Ohio i Tennessee oraz środkowe Appalachy.

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TVN24
Źródło: PAP, CNN, Reuters, NBC News
Tagi:
USAPowódź
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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