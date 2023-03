Missisipi. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych tornada w Stanach Zjednoczonych

Tornado i silne burze, które w piątek wieczorem przeszły przez stan Missisipi, przyczyniły się do śmierci co najmniej 21 osób. Wiejący z prędkością 113 kilometrów na godzinę wiatr prawie całkowicie zdewastował dwie miejscowości, rozrywając budynki i niszcząc linie energetyczne.

