"I poleciały". Kolejne polskie satelity wystrzelone w kosmos

Polski satelita nawiązał łączność. "To jest sukces"

Misja ruszyła około godziny 13 naszego czasu z bazy kosmicznej Vandenberg w Kalifornii. Rakieta Falcon 9 od SpaceX zabrała na pokład 119 ładunków, w tym dwa satelity polsko-fińskiej firmy ICEYE, dostarczane polskiemu wojsku w ramach programu MikroSAR.

"Ważny dzień"

"I poleciały! Dwa kolejne polskie satelity lecą na orbitę! Na początku 2025 roku nie mieliśmy ani jednego - pod koniec 2026 roku będziemy mieć ich aż dziewięć To prawdziwa zmiana!" - napisał na X wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Start misji skomentował też Sztab Generalny Wojska Polskiego.

"Dzisiaj ważny dzień dla Wojska Polskiego, kolejne wzmocnienie zdolności rozpoznawczych RP" - przekazano na platformie X.

I poleciały! Dwa kolejne 🇵🇱 polskie satelity lecą na orbitę! Na początku 2025 roku nie mieliśmy ani jednego – pod koniec 2026 roku będziemy mieć ich aż 9! To prawdziwa zmiana! — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) March 30, 2026

Kolejne polskie satelity w kosmosie

28 listopada ubiegłego roku na orbitę trafił pierwszy satelita ICEYE dla Sił Zbrojnych RP. Dwa satelity wyniesione w marcu to identyczne urządzenia. Jak informowała firma ICEYE po wyniesieniu pierwszego satelity, dzięki połączeniu różnych trybów obrazowania urządzenie to może wspierać wojsko w wielu sytuacjach.

"W zależności od potrzeb można szybko przejść od ogólnego podglądu dużych obszarów do bardzo szczegółowej analizy konkretnego miejsca. Dzięki temu Siły Zbrojne RP zyskują dużą elastyczność w prowadzeniu rozpoznania" - czytamy. Jak opisano, technologia SAR pozwala satelicie "widzieć" w dzień i w nocy, a fale mikrofalowe przenikają przez chmury, dym i mgłę.

"Dzięki temu możliwe jest precyzyjne wykrywanie obiektów i zmian w terenie, niezależnie od pogody. Ponieważ satelity radarowe nie wykorzystują światła widzialnego, obraz jest monochromatyczny. Odporność na warunki atmosferyczne i zdolność do obrazowania 24/7 sprawiają, że SAR jest idealnym narzędziem do zastosowań wojskowych oraz w zarządzaniu kryzysowym" -podało ICEYE.

Według Sztabu Generalnego WP program MikroSAR to element budowy pierwszej polskiej konstelacji radarowej POLSARIS systemu zapewniającego zobrazowanie Ziemi niezależnie od pogody i pory dnia.

"Nowoczesne technologie to większe bezpieczeństwo dla Polski" - podał Sztab Generalny Wojska Polskiego.