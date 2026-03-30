Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"I poleciały". Kolejne polskie satelity wystrzelone w kosmos

|
Polskie satelity w kosmosie
Polski satelita nawiązał łączność. "To jest sukces"
Źródło: TVN24
W poniedziałek wystartowała misja Transporter-16 prowadzona przez SpaceX. Dzięki niej w przestrzeń kosmiczną wyniesione zostały dwa satelity radarowe polsko-fińskiej firmy ICEYE, przeznaczone dla Sił Zbrojnych RP.

Misja ruszyła około godziny 13 naszego czasu z bazy kosmicznej Vandenberg w Kalifornii. Rakieta Falcon 9 od SpaceX zabrała na pokład 119 ładunków, w tym dwa satelity polsko-fińskiej firmy ICEYE, dostarczane polskiemu wojsku w ramach programu MikroSAR.

"Ważny dzień"

"I poleciały! Dwa kolejne polskie satelity lecą na orbitę! Na początku 2025 roku nie mieliśmy ani jednego - pod koniec 2026 roku będziemy mieć ich aż dziewięć To prawdziwa zmiana!" - napisał na X wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Start misji skomentował też Sztab Generalny Wojska Polskiego.

"Dzisiaj ważny dzień dla Wojska Polskiego, kolejne wzmocnienie zdolności rozpoznawczych RP" - przekazano na platformie X.

Kolejne polskie satelity w kosmosie

28 listopada ubiegłego roku na orbitę trafił pierwszy satelita ICEYE dla Sił Zbrojnych RP. Dwa satelity wyniesione w marcu to identyczne urządzenia. Jak informowała firma ICEYE po wyniesieniu pierwszego satelity, dzięki połączeniu różnych trybów obrazowania urządzenie to może wspierać wojsko w wielu sytuacjach.

"W zależności od potrzeb można szybko przejść od ogólnego podglądu dużych obszarów do bardzo szczegółowej analizy konkretnego miejsca. Dzięki temu Siły Zbrojne RP zyskują dużą elastyczność w prowadzeniu rozpoznania" - czytamy. Jak opisano, technologia SAR pozwala satelicie "widzieć" w dzień i w nocy, a fale mikrofalowe przenikają przez chmury, dym i mgłę.

"Dzięki temu możliwe jest precyzyjne wykrywanie obiektów i zmian w terenie, niezależnie od pogody. Ponieważ satelity radarowe nie wykorzystują światła widzialnego, obraz jest monochromatyczny. Odporność na warunki atmosferyczne i zdolność do obrazowania 24/7 sprawiają, że SAR jest idealnym narzędziem do zastosowań wojskowych oraz w zarządzaniu kryzysowym" -podało ICEYE.

Według Sztabu Generalnego WP program MikroSAR to element budowy pierwszej polskiej konstelacji radarowej POLSARIS systemu zapewniającego zobrazowanie Ziemi niezależnie od pogody i pory dnia.

"Nowoczesne technologie to większe bezpieczeństwo dla Polski" - podał Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: gov.pl

Udostępnij:
Tagi:
Kosmos
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom