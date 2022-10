Start misji Artemis I na Księżyc. NASA podała nową datę

NASA poinformowała w środę o kolejnej planowanej próbie podjęcia próby startu misji Artemis I. Ma do niej dojść w listopadzie. Dwa poprzednie loty nie powiodły się - w obu przypadkach wystrzelenie rakiety w kierunku Księżyca uniemożliwiły problemy techniczne.

Analizy przeprowadzone w ciągu ostatniego tygodnia potwierdziły, że niewiele trzeba wykonać, aby przygotować rakietę i statek Orion do startu z Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego na Florydzie. Agencja planuje powrót rakiety na stanowisko startowe 39B już na piątek 4 listopada.

Powrót na Księżyc

Artemis 1 to pierwszy, na razie bezzałogowy etap programu, którego celem jest kolejne lądowanie człowieka na Księżycu. Jeżeli pierwszy lot się uda, w maju 2024 roku kapsuła wraz z załogą okrąży Księżyc. Będzie to misja Artemis 2. Nogę na Srebrnym Globie ludzie mają postawić w 2025 r. w ramach Artemis 3.

NASA dwukrotnie odwoływała start misji. 29 sierpnia lot nie doszedł do skutku z powodu usterki jednego z silników, a 3 września doszło do dużego wycieku paliwa wodorowego w trakcie procesu tankowania. Usterka okazała się na tyle poważna, że niemożliwe okazało się naprawienie jej na stanowisku startowym. Zdecydowano się w związku z tym przetransportować rakietę SLS do serwisowni, gdzie przeprowadzane zostały naprawy.