To oni polecą w stronę Księżyca. NASA wskazała astronautów misji Artemis II

NASA ujawniła nazwiska członków misji Artemis II. W stronę Księżyca poleci czwórka astronautów: Amerykanie Christina Koch, Reid Wiseman i Victor Glover oraz Jeremy Hansen z Kanady. Celem 10-dniowej misji, która ma odbyć się pod koniec przyszłego roku będzie przelot dookoła Srebrnego Globu. To ma przybliżyć ludzkość do powrotu na jego powierzchnię.

Polecą w stronę Księżyca

Jak przekazała amerykańska agencja kosmiczna, w misji Artemis II weźmie udział trzech astronautów ze Stanów Zjednoczonych: Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch oraz Jeremy Hansen z Kanady. Koch to pierwsza kobieta, która weźmie udział w misji księżycowej, zaś Glover - pierwszy Afroamerykanin.

Misja Artemis II ma potrwać około 10 dni. W jej trakcie astronauci na pokładzie statku kosmicznego Orion okrążą Ziemię, osiągając odpowiednią trajektorię, po czym okrążą Srebrny Glob i wrócą do domu. Celem misji jest test rakiety SLS oraz systemów podtrzymywania życia w kapsule transportowej. Jej start zaplanowany jest najwcześniej na listopad 2024 roku. Dowódcą misji zostanie Wiseman, a pilotem - Glover.

Program Artemis

Administrator NASA, Bill Nelson, przekazał na konferencji "What's Next Summit" zorganizowanej przez Axios, że załogowa misja na Marsa powinna wystartować do roku 2040. Nelson został również zapytany, czy NASA uda się zrealizować plan lądowania na Księżycu do 2025 roku.