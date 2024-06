Minos panuje nad Wiecznym Miastem

Fala upałów utrzymuje się nad Włochami. W czwartek temperatura w Rzymie wzrastała do prawie 40 stopni Celsjusza, co dało się we znaki turystom odwiedzającym stolicę Włoch. Piątek ma przynieść jeszcze bardziej nieznośne gorąco, a dodatkowo niebo może zasłonić saharyjski pył.