Głaz wpadł do sypialni. Nie żyje jedna osoba

We wtorek rano miejscowego czasu strażacy z miasta Es Castell na hiszpańskiej Minorce otrzymali wezwanie do domu w zatoce. Gdy służby przybyły na miejsce, znalazły dwie osoby uwięzione pod gruzami. Natychmiast przystąpiły do działań ratowniczych.

"Hałas był straszny, to było jak koszmar"

Według ustaleń służb na budynek, w którym mieszkały uwięzione osoby, po godzinie 4 we wtorek spadł głaz o szerokości około pięciu metrów, co odpowiada wielkości auta. Najpierw uderzył w taras, następnie przeleciał przez dwa piętra, aż w końcu wpadł do sypialni na parterze, gdzie przebywały dwie osoby.

Mieszkańców okolicy obudził głośny huk.

- Hałas był straszny, to było jak koszmar - przyznał jeden z mieszkańców sąsiedniego domu.

Szybkie wezwanie pomocy uniemożliwił brak zasięgu, z którym borykają się mieszkańcy obszaru Cala de Sant Esteve, gdzie doszło do zdarzenia.

Głaz przygniótł parę

Zgodnie ze wstępnymi doniesieniami mężczyzna w wieku około 65 lat został znaleziony przez służby przygnieciony przez głaz w sypialni. Był martwy. Kobieta w wieku około 60 lat została wydobyta około godziny 6.45. Przewieziono ją do szpitala z obrażeniami kończyn dolnych i innych części ciała w wyniku zmiażdżenia. W chwili tragedii w domu znajdowało się siedem osób, ale pozostałym udało się uniknąć obrażeń.

Straż Obywatelska (hiszp. Guardia Civil) ewakuowała mieszkańców ośmiu domów znajdujących się po tej samej stronie zatoki, gdzie doszło do tragedii. Strażacy wspierani przez miejskiego architekta i inżyniera rozpoczęli ocenę zniszczeń i ryzyka kolejnych osuwisk.

Według wstępnych ustaleń do tragedii przyczyniły się intensywne opady deszczu przyniesione przez burzę Harry, która wywołała znaczne szkody w całej Hiszpanii, oraz niekontrolowany wzrost roślinności.