Minęło kilka tygodni od historycznej powodzi, a jej bilans ofiar śmiertelnych właśnie wzrósł

W wyniku historycznej powodzi, która pod koniec lipca nawiedziła wschodnią część stanu Kentucky, zginęło łącznie 40 osób. Jak przekazał gubernator stanu Kentucky Andy Beshear, to ostateczny bilans ofiar śmiertelnych.

Minął już ponad miesiąc odkąd wschodnie regiony stanu Kentucky nawiedziły rekordowe, ulewne deszcze, które przyniosły ze sobą katastrofalną powódź. Żywioł zniszczył wiele budynków mieszkalnych i użytkowych, odciął część miejscowości od reszty stanu oraz pozbawił dziesiątki tysięcy osób dostępu do energii elektrycznej i wody pitnej.

- Do listy ofiar śmiertelnych włączyliśmy jeszcze dodatkową osobę, która zmarła podczas prac porządkowych w hrabstwie Pike County - przekazał we wtorek w oświadczeniu gubernator Kentucky Andy Beshear. Tym samym ostateczny bilans ofiar śmiertelnych powodzi wzrósł do 40 osób. - Opłakujemy zabitych z ich bliskimi w całym wschodnim Kentucky - powiedział Beshear.