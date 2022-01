Ekstremalna pogoda w Brazylii. W jednym regionie ulewy, w drugim największa od lat susza

Brazylia dostała się pod wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych. W stanie Minas Gerais na wschodzie kraju pojawiły się ulewne opady deszczu, które doprowadziły do wystąpienia powodzi błyskawicznych. Z kolei w południowym stanie Rio Grande do Sul panuje największa od lat susza.

W brazylijskim stanie Minas Gerais od kilku dni pada bardzo intensywny deszcz. W czwartek poinformowano o kolejnych pięciu ofiarach śmiertelnych. Nowe dane zwiększyły tragiczny bilans w tym stanie do 24 osób.

Powodzie błyskawiczne i osuwiska

Największa od 17 lat susza

Tymczasem w położonym na południu kraju stanie Rio Grande do Sul panuje największa od 17 lat susza. Rolnicy obawiają się, że w tym sezonie nie uda im się uzyskać okazałych plonów. To zaś może oznaczać także mniej paszy dla zwierząt hodowlanych. W niektórych gminach straty sięgają 80 procent.

- Musimy rozwiązać ten problem szybko, aby zminimalizować straty. Ale nie będziemy w stanie pomóc we wszystkim - przyznała Tereza Cristina, minister rolnictwa.

Władze niektórych gmin chcą pomóc najbardziej poszkodowanym rolnikom poprzez sfinansowanie zakupu nasion i dostaw wody do gospodarstw.

Według prognoz, w stanie Rio Grande do Sul na razie nie można liczyć na ochłodzenie. Jak poinformowali tamtejsi synoptycy, do końca tygodnia temperatura ma przekraczać 40 stopni Celsjusza. W czwartek jedna ze stacji pomiarowych na granicy z Argentyną wskazała dokładnie 45 st. C.