Mierzyli Ogniową Moc Radiacyjną i emisję CO2 w południowych tropikach. Oto co się okazało

Sezon pożarów na obszarach tropikalnych półkuli południowej trwa od lipca do października. Jak wyglądał on w tym roku? Czy emisja dwutlenku węgla związana z pożarami była powyżej czy poniżej średniej? Badacze Copernicusa, którzy zbierali dane z tych obszarów przez sierpień, wrzesień i październik, opublikowali raport dotyczący tegorocznych trendów.

Pożary w Australii

Pożary w Amazonii

Sezon pożarów w Indonezji i na Sumatrze

- Tegoroczne prognozy dotyczące El Niño dodatkowo zmotywowały nas do monitorowania emisji wokół strefy południowych tropików od początku sierpnia - komentuje pracujący przy CAMS badacz atmosfery Mark Parrington. - Zaobserwowaliśmy zwiększoną emisję z pożarów w Indonezji i Amazonii w porównaniu do ostatnich lat. Chociaż nie osiągnęły one ekstremalnych poziomów z poprzednich lat, w których występowało El Niño, to jednak spowodowały powstanie znacznej ilości dymu i pogorszenie jakości powietrza - dodał.