"Historyczna" burza śnieżna w środku wiosny

Burze śnieżne spowiły część północnych Stanów Zjednoczonych. Od poniedziałku mieszkańcom tego regionu towarzyszą obfite opady śniegu - wiele dróg jest nieprzejezdnych, a w niektórych hrabstwach wystąpiły przerwy w dostawie prądu. Z prognoz wynika, że stan Michigan powinien przygotować się we wtorek na "historyczną" wiosenną śnieżycę.

Do regionu Wielkich Jezior w Stanach Zjednoczonych powróciła zima. W nocy z niedzieli na poniedziałek w części stanów Michigan i Wisconsin szalały burze , które przyniosły ze sobą opady mokrego, ciężkiego śniegu i silne podmuchy wiatru.

Historyczna majowa śnieżyca

Zimowa aura w maju dała się we znaki mieszkańcom hrabstw Marquette i Baraga w stanie Michigan. Burza śnieżna spowodowała w poniedziałek przerwy w dostawach prądu do 4000 odbiorców. Wiele dróg było nieprzejezdnych - ruch blokowały przewrócone drzewa i zaspy śnieżne. W miejscowości Herman do poniedziałkowego poranka spadły aż 33 centymetry śniegu.