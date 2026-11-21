Świat Miał nie przetrwać burzy. Lis polarny z niedowładem tylnych łap zaskakuje badaczy Matylda Dziechcińska |

Niedźwiedzica polarna adoptowała młode Źródło wideo: 2025 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Marie Sofi Brastad / Norsk Polarinstitutt

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Na Wyspie Niedźwiedziej, między Spitsbergenem a kontynentalną Norwegią, wczesnym latem rozszalała się burza. Zmusiła ona stacjonujących tam naukowców do schronienia się w chatce. Zauważyli oni, że na zewnątrz leżały dwa lisy polarne. Jeden z nich po pewnym czasie zniknął. Drugi pozostawał na miejscu wyjątkowo długo. Gdy w końcu spróbował się podnieść, naukowcy zrozumieli, dlaczego pozostawał nieruchomy - jego tylne łapy wyglądały na sparaliżowane.

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Następnego dnia lisa już nie było. Nieco później biolożka Amanda Murberg znalazła go tuż przy ścieżce prowadzącej do rzeki. Nie ruszał się. - Lisy z natury bywają ciekawskie i zdarza im się kręcić w pobliżu ludzi, więc było oczywiste, że zwierzę jest jeszcze bardzo słabe - wyjaśniała Murberg.

Kilka dni później Murberg stała przy oknie chatki, a lis przechodził obok. Szedł na dwóch przednich łapach, a tylne wlókł za sobą. Puszysty ogon służył mu za podporę. Murberg nagrała tę scenę telefonem. Później tego lata biolożka zauważyła lisa z arktycznym ptakiem w pysku. Poruszał się wolniej niż zdrowe lisy, ale w całkiem dobrym tempie.

Lis polarny Źródło zdjęcia: Hallvard Strøm / Norsk Polarinstitutt

Niezwykła wola przetrwania

Nagrania trafiły do Evy Fuglei, ekspertki od lisów polarnych z Norweskiego Instytutu Polarnego. Badaczka zareagowała na tę historię z entuzjazmem. Jej zdaniem lis wykazał niezwykłą wolę przetrwania i nauczył się funkcjonować ze swoją niepełnosprawnością. Fuglei zna możliwości tych zwierząt jak mało kto. W 2019 roku opisała młodą lisicę, która w 76 dni przewędrowała ze Spitsbergenu na Wyspę Ellesmere'a w Kanadzie. Pokonywała średnio 46 kilometrów dziennie.

Lis polarny Źródło zdjęcia: Marie Sofi Brastad / Norsk Polarinstitutt

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Wyspa Niedźwiedzia jest wymagająca

Na Wyspie Niedźwiedziej sprawność fizyczna decyduje o przetrwaniu. Każdego lata na stromych klifach gniazdują setki tysięcy ptaków morskich. Lisy przemieszczają się po wąskich skalnych półkach, by dostać się do jaj i piskląt. Dorosłe ptaki atakują je z góry. Lis, który się poślizgnie, spada w przepaść i nie zawsze wychodzi z tego cało. Jesienią ptaki morskie odlatują z wyspy. Wtedy lisy żywią się zakopanymi zapasami oraz padliną fok, wielorybów i ptaków.

Żeby się najeść, lisy muszą pokonywać duże odległości wzdłuż wybrzeża. Wędrówka na dwóch łapach przez śnieg w czasie nocy polarnej to zupełnie inne wyzwanie niż latem. Dlatego Hallvard Strom, badacz polarny i ekolog morski, nie wierzy, że lis przetrwa zimę. - Wrócimy tam następnego lata i sprawdzimy, czy lis tam będzie. Oczywiście mam nadzieję, że przetrwa zimę wbrew wszelkim przeciwnościom - powiedział Strom..

Lis polarny Źródło zdjęcia: Marie Sofi Brastad / Norsk Polarinstitutt

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