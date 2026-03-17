Przeciął niebo, rozległ się huk. "Myśliwce nie wydają takich dźwięków"

Jak podał serwis EarthSky, do zdarzenia doszło we wtorek. Około godziny 9 czasu lokalnego nad stanami Ohio i Pensylwania rozległa się seria głuchych huków. Chociaż było już sporo po wschodzie słońca, niebo przecięła jasna smuga.

Oddział Narodowej Służby Pogodowej (NWS) w Pittsburghu w Pensylwanii przekazał, że dane satelitarne wskazywały na wejście niewielkiej asteroidy w atmosferę. Informacje te potwierdziło biuro NWS w Cleveland w Ohio, które udostępniło w mediach społecznościowych obraz zarejestrowany przez czujniki satelity pogodowego. Uchwycił on jasny rozbłysk.

We're receiving reports across western PA and eastern OH of a loud boom and a fireball in the sky. Our satellite data suggest it was possibly a meteor entering the atmosphere. https://t.co/v90lcimu6b — NWS Pittsburgh (@NWSPittsburgh) March 17, 2026 Rozwiń

Seria głuchych uderzeń

Łowca meteorów Ryan Connor podkreślił w rozmowie z portalem Signal Cleveland, że samo zobaczenie meteoru w ciągu dnia jest rzadkością - zazwyczaj nie są one na tyle jasne, by wyróżnić się na dziennym niebie. Co więcej, zjawisku towarzyszył charakterystyczny huk nazywany gromem dźwiękowym.

- Nawet myśliwce nie wydają takich dźwięków - opowiadał. - Gdyby przeleciał myśliwiec, usłyszelibyśmy jeden huk i tyle. W przypadku podobnych meteorów powstaje seria gromów dźwiękowych - podsumował.

Lokalne media podały, że obiekt prawdopodobnie rozpadł się nad zachodnią częścią aglomeracji Cleveland, nad hrabstwem Lorain. Tamtejsza agencja Zarządzania Kryzysowego nie otrzymała jednak żadnych zgłoszeń dotyczących szkód spowodowanych uderzeniem. Fragmenty skały mogły również wpaść do pobliskiego Jeziora Erie.

