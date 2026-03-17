Świat

Przeciął niebo, rozległ się huk. "Myśliwce nie wydają takich dźwięków"

Meteor był widoczny w rejonie Wielkich Jezior
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Meteor spłonął w atmosferze nad północnymi Stanami Zjednoczonymi. Rozpadowi kosmicznej skały towarzyszyła seria huków i rozbłysk. Zaobserwowanie takiego zjawiska po wschodzie Słońca należy do rzadkości.

Jak podał serwis EarthSky, do zdarzenia doszło we wtorek. Około godziny 9 czasu lokalnego nad stanami Ohio i Pensylwania rozległa się seria głuchych huków. Chociaż było już sporo po wschodzie słońca, niebo przecięła jasna smuga.

Oddział Narodowej Służby Pogodowej (NWS) w Pittsburghu w Pensylwanii przekazał, że dane satelitarne wskazywały na wejście niewielkiej asteroidy w atmosferę. Informacje te potwierdziło biuro NWS w Cleveland w Ohio, które udostępniło w mediach społecznościowych obraz zarejestrowany przez czujniki satelity pogodowego. Uchwycił on jasny rozbłysk.

Seria głuchych uderzeń

Łowca meteorów Ryan Connor podkreślił w rozmowie z portalem Signal Cleveland, że samo zobaczenie meteoru w ciągu dnia jest rzadkością - zazwyczaj nie są one na tyle jasne, by wyróżnić się na dziennym niebie. Co więcej, zjawisku towarzyszył charakterystyczny huk nazywany gromem dźwiękowym.

- Nawet myśliwce nie wydają takich dźwięków - opowiadał. - Gdyby przeleciał myśliwiec, usłyszelibyśmy jeden huk i tyle. W przypadku podobnych meteorów powstaje seria gromów dźwiękowych - podsumował.

Lokalne media podały, że obiekt prawdopodobnie rozpadł się nad zachodnią częścią aglomeracji Cleveland, nad hrabstwem Lorain. Tamtejsza agencja Zarządzania Kryzysowego nie otrzymała jednak żadnych zgłoszeń dotyczących szkód spowodowanych uderzeniem. Fragmenty skały mogły również wpaść do pobliskiego Jeziora Erie.

Klatka kluczowa-298124
Meteor widoczny był w Ohio i Pensylwanii
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: EarthSky, NWS, Signal Cleveland

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Meteory, meteoryty, meteoroidyUSA
