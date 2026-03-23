Świat

"Zobaczyłam dziurę w suficie". Twierdzi, że do jej domu wpadł meteoryt

|
23 1354 CNN SE-004MO_TX__PIECE_OF_METE-0001
Meteoryt wpadł do domu
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Jasna kula ognia przecięła niebo w rejonie miasta Houston w Teksasie. Sherrie James, która mieszka w tych okolicach uważa, że fragment asteroidy przebił się przez dach i wpadł do jej domu.

Meteor pojawił się nad miastem Stagecoach, położonym na północny zachód od miasta Houston w Teksasie. Jak poinformowała NASA, asteroida ważyła około tony i poruszała się z prędkością ponad 56 tysięcy kilometrów na godzinę. Amerykańska agencja podała, że obiekt rozpadł się nad Cypress Station, dzielnicą miasta Houston. Sherrie James, która tam mieszka twierdzi, że fragment kosmicznej skały uderzył w sobotę w dach jej domu.

- Usłyszałam głośny huk, nie wiedziałam, co się stało - powiedziała Sherrie James w rozmowie z KTRK-TV, amerykańską stacją telewizyjną.

Meteor pojawił się w rejonie miasta Houston

Sherrie James przekazała stacji, że huk przestraszył całą jej rodzinę. Kiedy wszyscy poszli sprawdzić, skąd dobiegał hałas, odkryli, że przez dach przebił się dziwny kamień.

- Zobaczyłam dziurę w suficie, a na podłodze leżał wielki kamień. Śmiertelnie się przestraszyłam. Kazałam wszystkim wyjść i powiedziałam im, że to może być meteoryt - opowiadała. Dodała, że pierwszą rzeczą, jaką zrobiła, to było wezwanie na miejsce straży pożarnej.

Klatka kluczowa-311940
Meteoryt wpadł do domu
Źródło: KTRK, 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Strażacy początkowo myśleli, że dziwny obiekt był odłamkiem z samolotu. Ale kiedy sprawdzili, że w okolicy pojawił się meteor, zaczęli się zastanawiać, co zrobiło dziurę w dachu domu. - Zrobili zdjęcie kamieniowi i powiedzieli, że to może być meteoryt - opowiadała.

James planuje zadzwonić do NASA, aby sprawdzić, czy ktoś może potwierdzić autentyczność odłamka, który przeleciał przez jej dach. - I tak planuję go zatrzymać - mówiła.

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: KTRK/CNN, abc7.com

USAMeteory, meteoryty, meteoroidy
