Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wyciek ropy skaził setki kilometrów wybrzeża. Nie wiadomo, skąd się wziął

Źródło: Reuters
Meksykanie walczą ze skutkami wycieku ropy. Zanieczyszczenie środowiska spowodowało już śmierć co najmniej kilku zwierząt, a według lokalnej organizacji ekologicznej sytuacja może się znacznie pogorszyć. Władze próbują ustalić źródło skażenia.

Na przełomie lutego i marca w Zatoce Meksykańskiej odnotowano wyciek ropy. Organizacja ekologiczna Sieć Korytarza Rafowego Zatoki Meksykańskiej (hiszp. La Red Corredor Arrecifal del Golfo de Mexico) poinformowała, że doszło do skażenia około 230 kilometrów meksykańskiej strefy przybrzeżnej. Ostrzegła, że zanieczyszczenie może dotrzeć do wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

Próbują ustalić źródło wycieku

Wyciek ropy nie pozostał bez wpływu na lokalną faunę i florę. Podczas sprzątania śmieci i resztek smoły na plaży w Coatzacoalcos w stanie Veracruz wolontariusze natknęli się na martwe zwierzęta. Sieć Korytarza Rafowego Zatoki Meksykańskiej przekazała w komunikacie prasowym, że w wyniku wycieku zginęło co najmniej sześć żółwi morskich i dwa delfiny, a ponadto ucierpiały manaty, pelikany i inne zwierzęta morskie. Zdaniem organizacji może to być dopiero początek katastrofy ekologicznej. Co gorsza, nie wiadomo, kto odpowiada za wyciek.

"Władze do tej pory nie wyjaśniły źródła wycieku, dlatego nie można potwierdzić, że wyciek już ustał, ani zidentyfikować i ukarać osób odpowiedzialnych" - można przeczytać w komunikacie, podpisanym przez ponad 30 organizacji oraz instytucji. Przytoczono w nim doniesienia, że wyciek miał pochodzić z prywatnego tankowca, jednak informacji tej nie potwierdzono.

Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum powiedziała podczas czwartkowej konferencji prasowej, że rząd bada źródło wycieku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej pochodził on z tankowca u wybrzeży stanu Tabasco we wschodniej części kraju.

Źródło: Reuters

Zagrożenie dla zwierząt i ludzi

Sieć zaalarmowała, że substancje zawarte w wycieku mogą powodować zaburzenia układu krwionośnego, hormonalnego i odpornościowego. Mają również działanie rakotwórcze i mutagenne. Kontakt z nimi - poprzez wdychanie, kontakt ze skórą lub spożycie skażonej żywności - może wywoływać skutki zarówno krótko-, jak i długoterminowe.

Sieć ostrzegła także przed potencjalnymi dalszymi szkodami środowiskowymi, podkreślając, że do zdarzenia doszło zaledwie kilka tygodni przed rozpoczęciem sezonu lęgowego pięciu zagrożonych gatunków żółwi morskich. Nieznany jest też stan 125 raf koralowych i skalnych, które tworzą Korytarz Rafowy Zatoki Meksykańskiej. To ekosystemy o ogromnym znaczeniu społeczno-środowiskowym, od których zależy około 16 tys. rodzin. Jak pisze El Pais, wiele osób z dnia na dzień musiało przerwać połowy, przez co straciło źródło utrzymania.

- Nie pracowałem ani jednego dnia, odkąd dotarło tu zanieczyszczenie - przyznał Vicente Vargas, trudniący się połowami w Lagunie Ostryg w stanie Veracruz od kilkunastu lat.

Miejsce wielu katastrof ekologicznych

Zatoka Meksykańska od dekad pozostaje miejscem jednych z największych katastrof związanych z wydobyciem ropy naftowej na świecie. Największym wyciekiem była eksplozja platformy wiertniczej Deepwater Horizon, pozyskującej ropę dla koncernu BP w 2010 roku. Po zatonięciu platformy przez 87 dni do oceanu nieprzerwanie przedostawała się ropa, a łącznie wyciekło około 4,9 miliona baryłek. W zdarzeniu śmierć poniosło 11 pracowników, a środowisko naturalne w regionie doznało bezprecedensowych zniszczeń.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: PAP, Reuters, El Pais

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
MeksykRopa naftowa
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom