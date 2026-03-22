Wyciek ropy skaził setki kilometrów wybrzeża. Nie wiadomo, skąd się wziął

Meksykanie walczą ze skutkami wycieku ropy Źródło: Reuters

Na przełomie lutego i marca w Zatoce Meksykańskiej odnotowano wyciek ropy. Organizacja ekologiczna Sieć Korytarza Rafowego Zatoki Meksykańskiej (hiszp. La Red Corredor Arrecifal del Golfo de Mexico) poinformowała, że doszło do skażenia około 230 kilometrów meksykańskiej strefy przybrzeżnej. Ostrzegła, że zanieczyszczenie może dotrzeć do wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

Próbują ustalić źródło wycieku

Wyciek ropy nie pozostał bez wpływu na lokalną faunę i florę. Podczas sprzątania śmieci i resztek smoły na plaży w Coatzacoalcos w stanie Veracruz wolontariusze natknęli się na martwe zwierzęta. Sieć Korytarza Rafowego Zatoki Meksykańskiej przekazała w komunikacie prasowym, że w wyniku wycieku zginęło co najmniej sześć żółwi morskich i dwa delfiny, a ponadto ucierpiały manaty, pelikany i inne zwierzęta morskie. Zdaniem organizacji może to być dopiero początek katastrofy ekologicznej. Co gorsza, nie wiadomo, kto odpowiada za wyciek.

"Władze do tej pory nie wyjaśniły źródła wycieku, dlatego nie można potwierdzić, że wyciek już ustał, ani zidentyfikować i ukarać osób odpowiedzialnych" - można przeczytać w komunikacie, podpisanym przez ponad 30 organizacji oraz instytucji. Przytoczono w nim doniesienia, że wyciek miał pochodzić z prywatnego tankowca, jednak informacji tej nie potwierdzono.

Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum powiedziała podczas czwartkowej konferencji prasowej, że rząd bada źródło wycieku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej pochodził on z tankowca u wybrzeży stanu Tabasco we wschodniej części kraju.

Zagrożenie dla zwierząt i ludzi

Sieć zaalarmowała, że substancje zawarte w wycieku mogą powodować zaburzenia układu krwionośnego, hormonalnego i odpornościowego. Mają również działanie rakotwórcze i mutagenne. Kontakt z nimi - poprzez wdychanie, kontakt ze skórą lub spożycie skażonej żywności - może wywoływać skutki zarówno krótko-, jak i długoterminowe.

Sieć ostrzegła także przed potencjalnymi dalszymi szkodami środowiskowymi, podkreślając, że do zdarzenia doszło zaledwie kilka tygodni przed rozpoczęciem sezonu lęgowego pięciu zagrożonych gatunków żółwi morskich. Nieznany jest też stan 125 raf koralowych i skalnych, które tworzą Korytarz Rafowy Zatoki Meksykańskiej. To ekosystemy o ogromnym znaczeniu społeczno-środowiskowym, od których zależy około 16 tys. rodzin. Jak pisze El Pais, wiele osób z dnia na dzień musiało przerwać połowy, przez co straciło źródło utrzymania.

- Nie pracowałem ani jednego dnia, odkąd dotarło tu zanieczyszczenie - przyznał Vicente Vargas, trudniący się połowami w Lagunie Ostryg w stanie Veracruz od kilkunastu lat.

Miejsce wielu katastrof ekologicznych

Zatoka Meksykańska od dekad pozostaje miejscem jednych z największych katastrof związanych z wydobyciem ropy naftowej na świecie. Największym wyciekiem była eksplozja platformy wiertniczej Deepwater Horizon, pozyskującej ropę dla koncernu BP w 2010 roku. Po zatonięciu platformy przez 87 dni do oceanu nieprzerwanie przedostawała się ropa, a łącznie wyciekło około 4,9 miliona baryłek. W zdarzeniu śmierć poniosło 11 pracowników, a środowisko naturalne w regionie doznało bezprecedensowych zniszczeń.