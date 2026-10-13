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Uderzyły w nich huragan i silna burza. Nie żyje pięć osób

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Huragan Simon doprowadził do poważnych zalań w Meksyku
Huragan Simon doprowadził do poważnych zalań w Meksyku
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Meksyk zmaga się ze skutkami huraganu Simon i burzy tropikalnej Rachel. Żywioły doprowadziły do śmierci co najmniej pięciu osób. Według meteorologów ryzyko jednoczesnego wystąpienia dwóch tak silnych burz zwiększyło zjawisko El Nino.

W ostatnich dniach Meksyk zmaga się z groźną pogodą. Wzdłuż wybrzeży kraju wędruje huragan Simon. W poniedziałek wieczorem czasu lokalnego (we wtorek rano w Polsce) żywioł miał drugą kategorię w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona, z wiatrem o średniej prędkości 155 kilometrów na godzinę. W Półwysep Kalifornijski uderzyła z kolei burza tropikalna Rachel.

Huragan zawalił mur na mężczyznę

Zarówno Simon, jak i Rachel przyniosły do kraju silny wiatr i ulewy, które były śmiertelnie niebezpieczne. Gubernatorka stanu Guerrero Evelyn Salgado poinformowała w poniedziałek, że z powodu huraganu zginął 71-letni mężczyzna, na którego przewrócił się mur. Meksykańskie wojsko ewakuowało 32 osoby przy pomocy śmigłowców.

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Simon nie tylko zabijał, lecz także niszczył. Powodował osuwiska i zalania domów, powalał drzewa oraz uszkadzał infrastrukturę energetyczną. Niewykluczone są kolejne zniszczenia - koordynatorka obrony cywilnej Laura Velazquez Alzua przekazała, że zgodnie z prognozami Simon uderzy w wybrzeże stanu Sinaloa, ale do tego czasu osłabnie do pierwszej kategorii w skali Saffira-Simpsona.

Mieszkańcy Meksyku chronią swój dobytek przed huraganem Simon
Mieszkańcy Meksyku chronią swój dobytek przed huraganem Simon
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ARTURO MONTERO

Woda porwała czterech członków rodziny

W stanie Kalifornia Dolna burza tropikalna Rachel doprowadziła do wezbrania rzek, przez co zginęły cztery osoby. Jak podała w nocy z poniedziałku na wtorek stanowa prokuratura, wszyscy to członkowie jednej rodziny. Według meksykańskich mediów wśród ofiar śmiertelnych są 13-letnia dziewczynka i czteroletni chłopiec. Portal Baja News poinformował, że pięć osób uznawanych jest za zaginione.

Według meteorologów, na których powołuje się hiszpańskojęzyczna stacja CNN, prawdopodobieństwo jednoczesnego wystąpienia dwóch tak silnych żywiołów na Pacyfiku wzrosło z powodu wyjątkowo silnego w tym roku fenomenu pogodowego El Nino. W tym roku na Oceanie Spokojnym stwierdzono już osiemnaście burz. Jednocześnie z powodu El Nino dość spokojnie było do tej pory na Atlantyku, gdzie zanotowano tylko jeden huragan, Isaias.

Poszukiwania zaginionych po przejściu burzy tropikalnej Rachel
Poszukiwania zaginionych po przejściu burzy tropikalnej Rachel
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ALEJANDRO ZEPEDA
Źródło: PAP, Noroeste
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Tagi:
MeksykhuraganHuragany, tajfuny, cyklony
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