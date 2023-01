Lawina błotna zmiotła dom, wezbrane wody porwały auto. Trzy osoby nie żyją

Zachodnie wybrzeże Meksyku zostało w poniedziałek nawiedzone przez ulewne deszcze. Gwałtowne ulewy spowodowały podtopienia i osunięcia się ziemi. W mieście Tijuana lawina błotna zmiotła dom, doprowadzając do śmierci dwójki dzieci. Trzecia ofiara zginęła, gdy wezbrane wody porwały jej samochód.

Zawalone budynki, przewrócone płoty

Jak przekazał Salvador Cervantes Hernandez, przedstawiciel Służby Koordynacji Ochrony Ludności w Kalifornii Dolnej, w poniedziałek służby ratunkowe otrzymały 51 zgłoszeń dotyczących skutków ulewnych opadów. W Tijuanie doszło do kilku osunięć się ziemi - jedno z nich, w dzielnicy Tejamen, spowodowało zawalenie się domu mieszkalnego. W wypadku zginęła dwójka dzieci.

Zimno i niebezpiecznie

Trudne warunki atmosferyczne to skutek nadpłynięcia nad kraj zimnego frontu atmosferycznego, już 25 w tym sezonie. Meksykańska Krajowa Służba Meteorologiczna Conagua podała, że okres ulew w regionie Kalifornii Dolnej potrwa co najmniej do czwartku. W środę opady mają jednak na chwilę ustać, dając chwilę wytchnienia mieszkańcom stanu.