Silne wstrząsy w Meksyku. W rocznicę dwóch śmiercionośnych trzęsień ziemi

W poniedziałek po południu czasu lokalnego doszło do trzęsienia ziemi w Meksyku. Epicentrum zdarzenia zlokalizowane było na zachodnim wybrzeżu, ale wstrząsy odczuli również mieszkańcy stolicy kraju, Mexico City.

Amerykańska Służba Geologiczna Podała (USGS) podała, że trzęsienie miało magnitudę 7,6. Zjawisko odnotowano w pobliżu miejscowości La Placita de Morelos w stanie Michoacán, a jego hipocentrum znajdowało się na głębokości 15 km. USGS ostrzegła także, że istnieje możliwość wystąpienia fal tsunami, przede wszystkim wzdłuż wybrzeża Meksyku, gdzie mogą one sięgać nawet trzy metry powyżej linii pływu.

Ludzie wybiegali z budynków

W rocznicę dwóch śmiercionośnych trzęsień ziemi

19 września to rocznica dwóch trzęsień ziemi, które nawiedziły Meksyk w 1985 i 2017 roku. Były to dwa najbardziej śmiertelne trzęsienia ziemi w historii Meksyku: w 1985 roku zginęło ponad 10 tysięcy osób, a w 2017 zanotowano 370 ofiar śmiertelnych. Dlatego tego dnia w Mexico City i innych miastach co roku rozlega się alarm sejsmiczny, stanowiący formę upamiętnienia ofiar i przygotowania miejscowej ludności na wypadek kolejnej katastrofy. Jak informują lokalne media, w tym roku alarm sejsmiczny został przeprowadzony na hipotetycznym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 8,1 i epicentrum zlokalizowanym w stanie Michoacán.