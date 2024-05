Ponad 80 martwych małp pod drzewami

Ekstremalne gorąco prowadzi do śmierci niektórych zwierząt. W niedzielę w lesie na obrzeżach miasta Camalcalco znaleziono pięć martwych wyjców płaszczowych, co podniosło całkowitą liczbę martwych osobników z tego gatunku padłych z powodu wysokiej temperatury i odwodnienia, do ponad 80 - poinformowały media. Wolontariusze zostawili w lasach pod drzewami wiadra z wodą i owocami, aby zapobiec dalszym takim sytuacjom.