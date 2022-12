Mały tygrys w bagażniku. Jego właściciele próbowali uciec policji

Próbowali uciec

Podczas przeszukania pojazdu natrafili na małego tygrysa, zaklinowanego między walizkami i torbami w bagażniku. Oprócz tego znaleźli cztery pistolety i prawie 100 nabojów. Urzędnicy powiedzieli, że zwierzę znalazło się pod opieką ekspertów, którzy będą dążyć do przywrócenia go do "jego naturalnego środowiska". Nie wyjaśnili jednak, kiedy będzie mogło to nastąpić.