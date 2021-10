Huragan Rick rozpędza się w kierunku Meksyku. Może zrzucić nawet 500 litrów wody na metr kwadratowy

Huragan Rick jeszcze nie zszedł na ląd i nie uderzył bezpośrednio w meksykańskie wybrzeże, jednak już teraz przynosi mieszkańcom Meksyku ogromne opady deszczu i silny wiatr. W najbardziej zagrożonych regionach zorganizowano tymczasowe schrony i zawieszono działanie szkół. Niebezpiecznie ma być co najmniej do wtorku.

Według ostatniego komunikatu amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów (NHC), huragan Rick znajduje się około 100 kilometrów na południe od nadmorskiego miasta Zihuatanejo. Wiatr rozpędza się w porywach do 150 kilometrów na godzinę - co oznacza wzrost w porównaniu do komunikatu z niedzielnego popołudnia. Centrum burzy przemieszcza się z prędkością około dziewięciu km/h.