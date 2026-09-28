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Zbliża się do wybrzeża. Już teraz zabił trzy osoby

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Meksyk szykuje się na uderzenie huraganu Polo
Meksyk szykuje się na uderzenie huraganu Polo
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Huragan Polo zbliża się do wybrzeża Meksyku. Jeszcze przed dotarciem na ląd przyczynił się do śmierci co najmniej trzech osób. Władze szykują się na uderzenie żywiołu, zarządzając ewakuacje i zapewniając mieszkańcom tymczasowe schronienia.

Według informacji amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów (NHC) w niedzielę wieczorem czasu lokalnego (w poniedziałek rano w Polsce) huragan Polo miał trzecią kategorię w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona. Maksymalna prędkość wiatru wynosiła 205 kilometrów na godzinę, z silniejszymi porywami.

Żywioł znajdował się około 420 kilometrów na południowy zachód od miasta Cabo San Lucas i 280 kilometrów na południowy zachód od miejscowości Cabo San Lazaro na Półwyspie Kalifornijskim.

Woda porwała dom. Nie żyją dzieci, znaleziono ciało kobiety

Jeszcze zanim dotarł na ląd, przyczynił się do śmierci trzech osób. Przyniesione przez niego opady doprowadziły do wezbrania rzeki w miejscowości La Cuesta w stanie Jalisco. Masy wody porwały dom, w którym znajdowała się czteroosobowa rodzina. Władze potwierdziły śmierć dwojga dzieci i poinformowały o znalezieniu ciała kobiety, prawdopodobnie ich matki. Wciąż poszukiwany jest mężczyzna.

Do groźnego zdarzenia doszło w pobliżu popularnego wodospadu El Salto. Nagłe wezbranie strumienia San Blas wywołało powódź, która uwięziła 15 osób. Po otrzymaniu zgłoszenia służby ratunkowe ewakuowały wszystkich uwięzionych, w tym czworo dzieci. - Warunki terenowe uniemożliwiały im powrót pierwotnie wykorzystaną drogą dojazdową - poinformowała rada pobliskiego miasta La Paz.

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Meksyk szykuje się na uderzenie huraganu Polo
Meksyk szykuje się na uderzenie huraganu Polo
Źródło zdjęcia: Reuters

Zrzuci nawet 300 litrów deszczu. Zamknięte plaże i szkoły

Wcześniej ulewy, wysokie fale i silny wiatr związane z huraganem Polo doprowadziły do ewakuacji, zamknięcia portów i odwołania lekcji w szkołach w wielu stanach na pacyficznym wybrzeża Meksyku. W związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi w kurorcie turystycznym San Jose del Cabo władze ograniczyły dostęp do plaż.

Meksykańska marynarka wojenna i resort obrony skierowały do stanu Kalifornia Dolna Południowa - gdzie skutki huraganu mają być najdotkliwsze - około siedmiu tysięcy funkcjonariuszy. Ponadto otworzyły ponad 150 tymczasowych schronień.

Według prognoz NHC Polo uderzy w Półwysep Kalifornijski jako huragan pierwszej kategorii. W stanie Kalifornia Dolna zrzuci od 100 do 200 litrów deszczu na metr kwadratowy, a w stanie Kalifornia Dolna Południowa nawet do 300 l/mkw. Tak duża ilość wody może spowodować "zagrażające życiu powodzie i osuwiska, zwłaszcza na stromych terenach" - ostrzegło NHC.

Po przetoczeniu się przez Półwysep Kalifornijski Polo ma przejść przez Zatokę Kalifornijską i uderzyć w ląd ponownie, w meksykańskich stanach Sonora i Chihuahua.

- Miejmy nadzieję, że w razie zbliżania się huragan nieco osłabnie, bo kiedy tu pada, wszystko zostaje zalane. Oby stracił na sile w trakcie przemieszczania się. Jest potężny, ale miejmy nadzieję, że nieco zelżeje - powiedział Jose Luis Garcia, mieszkaniec Cabo San Lucas.

Polo nie jest jedynym groźnym żywiołem szalejącym na Pacyfiku. Na południe od Meksyku rozwinęła się burza tropikalna Rachel, która może przynieść więcej regionu w deszczach zalanych przez Polo. Hawajom zagraża z kolei huragan Nolo, który w niedzielę wieczorem lokalnego czasu wzmocnił się, osiągając czwartą kategorię w skali Saffira-Simpsona. Według prognoz może zrzucić na wyspie Hawai'i - największej w archipelagu - nawet ponad 500 l/mkw.

Źródło: Reuters, N+ Noticias
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Tagi:
MeksykhuraganHuragany, tajfuny, cyklony
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